Ни для кого не секрет, что старшее поколение любит иногда поностальгировать по советским временам. Однако тогда были ограничения, которые в современном мире кажутся нам просто абсурдными. Итак, давайте вспомним, какой была жизнь советских людей.

Пять советских реалий, которые сейчас кажутся безумием. Фото: unsplash

Запрет на свободное перемещение – реалия под номером 1. Тогда человек не мог переехать в другую страну или сменить место жительства так же легко, как это можно сделать сейчас. Всё, что разрешалось – отправиться с друзьями в поход или поехать на море.

Сложности с выездом за границу

Чтобы в советские времена выехать за рубеж, необходима была веская и основательная причина. Например, рабочая командировка или гастроли. И то, перед выездом за границу, человека ожидала серьезная проверка и инструктаж.

Запрет на открытие бизнеса

Да, сейчас это кажется нам чем-то совершенно немыслимым. Однако тогда не было никакой частной собственности, а теневые бизнесмены, которых тогда принято было называть "подпольными цеховиками", подвергались уголовному преследованию.

Запрет на хранение валюты

За любые незаконные махинации с валютой советского человека ожидала конфискация имущества, 5-летняя ссылка или тюремное заключение на 15 лет. Поэтому самой надежной "валютой" был алкоголь, которым люди тогда рассчитывались за предоставленные им услуги.

Отсутствие свободного рынка недвижимости

Запрет на частную собственность лишал человека возможности купить жилплощадь. Немного позднее были введены некоторые исключения, которые позволяли продать кооперативную квартиру. Но такую операцию нельзя было провести без участия члена кооператива, поэтому подобные сделки были единичными.

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