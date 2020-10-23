Смешные факты о моде 90-х, которые вызывают ностальгию (фото)

Последнее десятилетие прошлого века было действительно уникальным: наверняка все помнят яркие спортивные костюмы, малиновые пиджаки и много подделок известных брендов. Так почему бы не вспомнить самые интересные факты о моде 90-х годов, которые в современном мире кажутся нам немного нелепыми? Об этом пишет издание newsyou.

Фото: newsyou

Тогда в моде были оригинальные бейсболки, которые запомнились тем, что спереди у них был мягкий материал, а по боках была только сеточка. А козырек модники старались согнуть таким образом, чтобы он напоминал дугу.





Большинство людей того времени не могли позволить себе носить одежду популярных брендов, поэтому они отправлялись за обновками на рынок, где можно было найти множество китайских подделок.





А вот кроссовки на высокой платформе были модными из-за популярных в те времена "Спайс Герлз" и "Демо". Девочки хотели хоть в чем-то быть похожими на своих кумиров, поэтому носили такую креативную обувь.





Черные футболки с картинками тоже были весьма популярными, потому что все хотели видеть своих любимых звезд не только на плакатах в комнате, а даже на одежде.





Также в моде были мужские туфли с острым носком, которые в народе ласково называли "гробики" или "алладины".





Аксессуары в те времена имели просто колоссальное значение: для мужчин они означали "крутость", а девушки собственными руками создавали различные браслеты, потому как денег на ювелирные украшения тогда не было.





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