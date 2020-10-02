Ни для кого не секрет, что множество гениальных изобретений было придумано совершенно случайно. А есть даже такие, которые получили совсем другое предназначение, нежели задумывал автор. Подборка этих вещей сможет вас удивить, потому что раньше они использовались не так, как мы видим сегодня. Об этом пишет издание adme.

Вещи, которые мы используем совсем не так, как это было задумано. Фото: pixabay

Подставка под пиво в XIX веке была придумана для того, чтобы накрывать его. В ресторанах с летними верандами она оказалась просто незаменимой, потому что защищала пиво от попадания в него насекомых.





Это сейчас чай кажется нам чем-то совершенном обыденным, а раньше в Китае его использовали в качестве лекарства. А когда чай добрался и до Европы, то им лечили подагру. Тогда врачи были уверены, что этот чудодейственный напиток поможет даже "одной ногой стоящему в могиле".





В 1808 году капитан Шарль Барбье создал для военных специальный шрифт, который позволял расшифровывать сообщения наощупь. Потому что даже зажженный свет мог принести опасность в таких условиях. А позднее изобретатель понял, что такой шрифт пригодился не только на войне – так появился шрифт Брайля.





А вот сладости M&M’s придумывались специально для военнослужащих во время Второй мировой. Потому что обычный шоколад начинал быстро таять, а эти конфеты не поддавались солнечным лучам благодаря своей оболочке.





Фигуры из воздушных шариков придумали ацтеки для того, чтобы сжигать их во время жертвоприношений на вершинах своих пирамид. В те времена они служили как символический подарок богам.





Зонт в Европе и Китае изначально предназначался для защиты от солнца. И только в 1750 году Джонас Хенвей начал использовать его так, как это делаем мы – спрятался под ним от дождя.





Капюшон обрел широкую известность благодаря монашескому ордену капуцинов. Они использовали эту деталь для того, чтобы закрывать свое лицо. В те времена капюшон символизировал невидимость и отступление.





После того, как закончилась столетняя война, вино из региона Шаранта стало намного хуже продаваться. И чтобы оно не так быстро портилось, кто-то придумал добавлять в него винный дистиллят, который было проще и дешевле перевозить. А попробовав новый напиток, он оказался еще и довольно вкусным. Поэтому так и появился коньяк.





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