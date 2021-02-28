Пять символов, о значении которых вы могли не знать

Каждый день мы видим множество знаков и символов, и большинство из них настолько привычны, что мы даже не задумываемся над тем, какой смысл в них вложен. Представляем подборку известных символов, о значении которых вы могли не знать.

популярные символы и их значение (фото из открытых источников)

Bluetooth









Слово Bluetooth — адаптация на английский язык датского слова "Blаtand" ("Синезубый"). Так прозвали когда-то короля викингов Харальда I Синезубого, жившего в Дании около тысячи лет назад. Прозвище этот король получил за темный передний зуб. Он объединил все датские племена в одно королевство. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Знак технологии является сочетанием двух скандинавских рун: "хагал" или "хагалаз" (Hagall) — аналог латинской H, и "беркана" (Berkana) — латинская B, что соответствует первым буквам имени Харальд Блатанд.

Знак "Питание" (Power)









Практически на каждом устройстве есть этот знак. И он имеет особое значение. Оказывается, что в 40-х годах инженеры использовали двоичную систему для обозначения отдельных выключателей. 1 означает "включен", а 0 — "выключен". В результате этого был создан особый знак, который состоит из нуля и единицы.

Символ мира





Знак представляет собой сочетание семафорных сигналов N и D, что означает "ядерное разоружение". В семафорной азбуке букву N передают, держа два флага в виде перевернутой буквы V, а букву D — направив один флаг вверх и второй вниз. Эти два сигнала, наложенные друг на друга, образуют форму знака мира.



Символ бесконечности





Этот символ в математическом смысле был введен математиком Джоном Уоллисом. Он впервые использовал его в своем трактате 1655 года "О конических сечениях". Уоллис никак не объяснил выбор этого символа для обозначения бесконечности, по некоторым предположениям, это мог быть вариант записи числа 1000 римскими цифрами (первоначально выглядевшей как CIƆ, либо CƆ), или буквы омега (ω) — последней буквы греческого алфавита.



Символ доллара





Согласно одной из версий, символ доллара образован из аббревиатуры US (United States — Соединенные штаты), путем наложения буквы "U" на букву "S". Менее популярная, но более авторитетная версия состоит в том, что символ "$" происходит от сокращения слова "песо" во множественном числе. Оно записывалось несколькими вариантами — как "Ps", как "Ps" (то есть буква "s" поднята над основной строкой), наконец, через наложение строчной буквы "s" на заглавную "p", при этом последняя в конце XVIII века сокращается до двух или одной вертикальной линии.



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