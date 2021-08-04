logo
Русский Українська

BTC/USD

38112.44

ETH/USD

2502.44

LTC/USD

137.63

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Пять изобретений женщин, которые изменили мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять изобретений женщин, которые изменили мир

Опубликован список удивительных изобретений, которые придумали женщины

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Принято считать, что главный двигатель прогресса — мужчины. Однако нередко в рядах изобретателей, ученых и первооткрывателей находятся выдающиеся женщины.

Пять изобретений женщин, которые изменили мир

Какие изобретения придумали женщины (фото из открытых источников)

Циркулярная пила

Ткачиха Сара "Табита" Бэббит, проживающая в американской религиозной общине, создала первый прототип циркулярной пилы, но не запатентовала ее, чтобы другие люди могли беспрепятственно ею пользоваться. Но спустя три года описание изобретения в одной из газет обнаружили два француза и запатентовали его.

Стеклоочистители

Американка Мэри Андерсон в 1903 году придумала стеклоочистители. Такая идея пришла ей в голову после того, как она ехала в троллейбусе, водителю которого из-за вьюги приходилось смотреть в открытое окно, чтобы наблюдать за дорогой и останавливать транспорт, чтобы убрать снег. Вскоре дворники стали обязательной деталью любого автомобиля.

Глушитель для автомобилей

Мир вокруг нас стал чуть тише благодаря изобретению американки Эль Долорес Джонс, которая придумала акустический фильтр для автомобильных моторов. Изобретение было запатентовано в далеком 1917 году и устанавливалось на все машины.

Кевлар

В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар. Впоследствии из этого материала стали делать бронежилеты, что спасло тысячи жизней полицейских, пожарных и военных.

Силикон

Как ни странно, но силикон изобрела женщина-скульптор, а не пластические хирурги: Патрисия Биллингс искала цементную добавку для прочности своих скульптур. В итоге в 1970 году она создала особый вид нерушимой штукатурки, который был устойчив к огню и отлично подходил для искусства. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что технический прогресс активно развиваться и с каждым годом мы можем наблюдать за новинками, невероятными открытиями и устройствами, которые меняют наш образ жизни. И это лишь начало, ведь ученые со всего мира продолжают создавать удивительные изобретения. Какие же из них способны кардинально изменить нашу жизнь?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ichip.ru/podborki/kompyutery/10-izobreteniy-zhenschin-kotorye-izmenili-mir-521612
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ