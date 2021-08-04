Пять изобретений женщин, которые изменили мир

Принято считать, что главный двигатель прогресса — мужчины. Однако нередко в рядах изобретателей, ученых и первооткрывателей находятся выдающиеся женщины.



Какие изобретения придумали женщины (фото из открытых источников)

Циркулярная пила

Ткачиха Сара "Табита" Бэббит, проживающая в американской религиозной общине, создала первый прототип циркулярной пилы, но не запатентовала ее, чтобы другие люди могли беспрепятственно ею пользоваться. Но спустя три года описание изобретения в одной из газет обнаружили два француза и запатентовали его.

Стеклоочистители

Американка Мэри Андерсон в 1903 году придумала стеклоочистители. Такая идея пришла ей в голову после того, как она ехала в троллейбусе, водителю которого из-за вьюги приходилось смотреть в открытое окно, чтобы наблюдать за дорогой и останавливать транспорт, чтобы убрать снег. Вскоре дворники стали обязательной деталью любого автомобиля.

Глушитель для автомобилей

Мир вокруг нас стал чуть тише благодаря изобретению американки Эль Долорес Джонс, которая придумала акустический фильтр для автомобильных моторов. Изобретение было запатентовано в далеком 1917 году и устанавливалось на все машины.

Кевлар

В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар. Впоследствии из этого материала стали делать бронежилеты, что спасло тысячи жизней полицейских, пожарных и военных.

Силикон

Как ни странно, но силикон изобрела женщина-скульптор, а не пластические хирурги: Патрисия Биллингс искала цементную добавку для прочности своих скульптур. В итоге в 1970 году она создала особый вид нерушимой штукатурки, который был устойчив к огню и отлично подходил для искусства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что технический прогресс активно развиваться и с каждым годом мы можем наблюдать за новинками, невероятными открытиями и устройствами, которые меняют наш образ жизни. И это лишь начало, ведь ученые со всего мира продолжают создавать удивительные изобретения. Какие же из них способны кардинально изменить нашу жизнь?