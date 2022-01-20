Противогазы, аптечки, макеты оружия: что должно быть в школьных кабинетах "Защита Украины"

Украинские школьники будут изучать предмет "Защита Украины". Таким образом, в школах будет проводиться военно-патриотическое обучение. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.



В школах введут военно-патриотическое воспитание, фото из открытых источников

Типичный перечень средств обучения и оборудования для учебных кабинетов предмета "Защита Украины" заведений общего среднего образования утвержден приказом МОН №1357 от 13 декабря 2021 года.

Сообщается, что такие средства помогут учащимся получить знания, умения и навыки, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, как оказывать первую медицинскую помощь.

В перечне средств обучения и оборудования указано, что в кабинетах должны быть макеты оружия (автомат пистолета, гранатомета, гранаты для метания, противопехотной мины, противотанковой мины), модели поражений и ран, перевязочные материалы, инструменты для парамедиков и оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в перечень включены: костюм химзащиты, противогазы, бронежилеты, общевоенные аптечки, разнообразные приборы (курвиметр, прибор радиационной разведки, дозиметр и другие). В школьных кабинетах также должны быть манекены и тренажеры (тир, мишени, носилки, тренажер для сердечно-легочной реанимации, тренажер дефибриллятора и другие).

Напомним, что согласно статье 6 Закона Украины "Об основах национального сопротивления" №1702-IX от 16.07.2021 начальная военная подготовка должна проводиться в школах. В пункте 3 статьи 6 указано, что "в летнее время проводится военно-патриотическая подготовка в игровой форме в летних лагерях". Речь идет о подготовке учащихся заведений общего среднего образования.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам министра образования Сергея Шкарлета, в школах реализуются несколько инициатив военно-патриотического воспитания. Однако их следует систематизировать и обновить. Поэтому над этим вопросом будет работать рабочая группа.

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