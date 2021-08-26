Прорыв в мире науки: ученые нашли новый способ лечения остеоартроза

Ученые выяснили, что молекула miR-455 может остановить разложение хрящевой ткани, что провоцирует остеоартроз. Исследователи, статья о которых опубликована в журнале Nature Сommunications, считают, что эта микроРНК способна стать базовой для лечения остеоартроза по-новому.

Новый способ лечения остеоартроза, фото из открытых источников

Исследователи из Института Скриппса и Токийского медицинского и стоматологического университета обратили свое внимание на одну микроРНК, участвующую в регуляции производства и разложения хрящевой ткани. А это значит, что, введя синтетические нити miR-455, исследователям удалось подавить разложение хряща у мышей, так же как и экспрессию HIF-2α. По мнению ученых, в miR-455 есть потенциал стать новым терапевтическим средством при лечении остеоартроза.



Остеоартроз — болезнь, характеризующаяся прогрессирующей потерей суставного хряща. Он может влиять на все суставные ткани, что приводит к дисфункции и боли в суставах, а также к системным и органическим изменениям, которые снижают качество жизни, инициируют или ухудшают сопутствующие заболевания и сокращают продолжительность жизни.

Текущее лечение болезни, как правило, ограничивается инвазивной заменой суставов и симптоматическим лечением; поэтому существует острая необходимость в выявлении новых механизмов заболевания, которые можно использовать для разработки более целенаправленной терапии. При остеоартрозе клеточность хряща уменьшается вследствие гибели хондроцитов, а другие хондроциты активируются цитокинами и факторами роста, что приводит к инициации катаболических процессов и аномальной дифференциации функций, которые ухудшают внеклеточный матрикс.

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