Прорыв в мире науки: ученые нашли новый способ лечения остеоартроза

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Хмільовська Інна
Ученые выяснили, что молекула miR-455 может остановить разложение хрящевой ткани, что провоцирует остеоартроз. Исследователи, статья о которых опубликована в журнале Nature Сommunications, считают, что эта микроРНК способна стать базовой для лечения остеоартроза по-новому.
Новый способ лечения остеоартроза, фото из открытых источников
Исследователи из Института Скриппса и Токийского медицинского и стоматологического университета обратили свое внимание на одну микроРНК, участвующую в регуляции производства и разложения хрящевой ткани. А это значит, что, введя синтетические нити miR-455, исследователям удалось подавить разложение хряща у мышей, так же как и экспрессию HIF-2α. По мнению ученых, в miR-455 есть потенциал стать новым терапевтическим средством при лечении остеоартроза.
Остеоартроз — болезнь, характеризующаяся прогрессирующей потерей суставного хряща. Он может влиять на все суставные ткани, что приводит к дисфункции и боли в суставах, а также к системным и органическим изменениям, которые снижают качество жизни, инициируют или ухудшают сопутствующие заболевания и сокращают продолжительность жизни.
Текущее лечение болезни, как правило, ограничивается инвазивной заменой суставов и симптоматическим лечением; поэтому существует острая необходимость в выявлении новых механизмов заболевания, которые можно использовать для разработки более целенаправленной терапии. При остеоартрозе клеточность хряща уменьшается вследствие гибели хондроцитов, а другие хондроциты активируются цитокинами и факторами роста, что приводит к инициации катаболических процессов и аномальной дифференциации функций, которые ухудшают внеклеточный матрикс.
Как ранее информировал портал "Комментарии", потребление молока может предотвратить остеоартроз коленного сустава — ученые.
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