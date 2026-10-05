Профессии со самым высоким риском рака от радиации: неожиданный лидер

Пилоты и бортпроводники имеют самый высокий среди работников США уровень смертности от рака, связанного с радиационным облучением. К такому выводу пришли исследователи Гарвардской медицинской школы, проанализировав более 12,7 млн свидетельств о смерти.

Профессии с высоким риском рака

Исследование было опубликовано 17 августа 2026 года в научном журнале JAMA Internal Medicine. Ученые использовали данные о 503 профессиях за 2020–2024 годы, в том числе примерно 14 тысяч пилотов и 7 тысяч бортпроводников.

По результатам анализа бортпроводники заняли первое место, а пилоты стали вторыми по доле смертей от радиационно связанных видов рака. Для них этот показатель составил около 7%. Кроме того, оказалось, что среди работников, непосредственно имеющих работу с радиацией, а именно ядерные технологи оказались лишь на 12-й позиции в рейтинге.

Как объясняет руководитель исследования Вишал Патель, пилоты и бортпроводники проводят значительное количество времени, летая на крейсерских высотах, где влияние космического излучения намного выше, чем на уровне земли. По оценкам ученых, экипажи самолета могут получать примерно 3–6 миллизивертов космического излучения в год, тогда как по стандартам максимально допустимая годовая доза радиации для обычного человека составляет 1 миллизиверт в год.

Также результаты показали, что среди пилотов и бортпроводников наблюдался значительно более высокий уровень смертности от рака молочной железы, рака центральной нервной системы, рака простаты и меланомы, а также повышенный уровень смертности от лейкемии. Однако авторы исследования также отмечают, что полученные данные не доказывают, что радиация является причиной повышенной смертности. На экипаже также влияют ночные смены, частые перелеты через часовые пояса и другие факторы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые в Чернобыле обнаружили существ, на которых не влияет радиация.