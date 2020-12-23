Процесс рождения Луны: ученые смогли показать его за одну минуту (видео)

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Любовь Блажко
Эксперты удивили очередным научным экспериментом. Им удалось смоделировать процесс формирования спутника Земли – Луны – 4,5 миллиарда лет тому назад. И весь этот невероятный процесс уместился всего в одну минуту.
Луна. Фото: unsplash
Ролик опубликовали на Telegram-канале Naked Space. Посмотрев видео, можно заметить, как формируются разнообразные взрывные узоры из каменного мусора. Они начали появляться в точке соприкосновения. Что из этого получается в итоге? Все объекты, которые между собой столкнулись, затем слились воедино и так появилась Луна в том виде, какой мы привыкли ее видеть.
Видео начинается с того, что раскаленный вращающийся шар, подобно катушке, наматывает на себя все объекты рядом, а затем засасывает их, словно плазму. В процессе этого, размер шара постепенно увеличивается и растет, он начинает обретать структуру из нескольких слоев.
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