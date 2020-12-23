Процесс рождения Луны: ученые смогли показать его за одну минуту (видео)

Эксперты удивили очередным научным экспериментом. Им удалось смоделировать процесс формирования спутника Земли – Луны – 4,5 миллиарда лет тому назад. И весь этот невероятный процесс уместился всего в одну минуту.

Луна. Фото: unsplash

Ролик опубликовали на Telegram-канале Naked Space. Посмотрев видео, можно заметить, как формируются разнообразные взрывные узоры из каменного мусора. Они начали появляться в точке соприкосновения. Что из этого получается в итоге? Все объекты, которые между собой столкнулись, затем слились воедино и так появилась Луна в том виде, какой мы привыкли ее видеть.

Видео начинается с того, что раскаленный вращающийся шар, подобно катушке, наматывает на себя все объекты рядом, а затем засасывает их, словно плазму. В процессе этого, размер шара постепенно увеличивается и растет, он начинает обретать структуру из нескольких слоев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021. Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария.

Ролик длится 5 минут, он опубликован на YouTube-канале NASA Goddard. Так, можно заметить, что Луна производит незначительные колебания, благодаря которым мы можем видеть больше пятидесяти процентов ее поверхности. Ученые также добавили, что если учитывать эти колебания на протяжении года, то Луна будет видна с Земли на 59 процентов.

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