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Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам

Вещи, которые мы используем каждый день или очень часто, были изобретены при самом непосредственном участии знаменитых королей

сегодня, 14:15
Автор:

Любовь Блажко

Да, оказалось, что несколько вещей, которые сейчас нам кажутся чем-то вполне естественным, могли так и не появиться на свет, если бы не легкая рука королей прошлых веков.

Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам

Вещи, которые создали знаменитые короли. Фото: billionnews

Знали ли вы, что маргарин появился благодаря императору Франции Наполеону Третьему? Все началось с того, что он хотел отыскать более бюджетный вариант сливочного масла, чтобы его могли приобрести даже бедные люди. Создать этот продукт вызвался Ипполит Меже-Мурье, которому понадобилось долгих два года, прежде чем цель была достигнута.

Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам - фото 2

А вот консервированная еда в жестяных банках – это идея Наполеона Бонапарта Первого. Потому как военные компании длились довольно долго, и знаменитый полководец решил найти способ длительного хранения еды. Стоит отметить, что это изобретение стало просто революционным, потому как в современном мире тяжело представить, что чего-нибудь подобного могло и не быть, правда?

Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам - фото 3

Создателем парной обуви стал король Георг Четвертый, который правил Англией до последнего дня своей жизни. Сегодня просто невозможно представить себе пару обуви без левого и правого ботинка, а когда-то вся обувь могла одеваться на любую ногу. И она была настолько неудобной, что страшно сжимала ногу и натирала ее до крови. Так что комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.

Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам - фото 4


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Источник: https://billionnews.ru/9547-privychnye-nam-veschi-kotorye-poyavilis-s-legkoy-ruki-monarhov.html
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