Привычные для нас вещи, которые смогли появиться только благодаря монархам

Да, оказалось, что несколько вещей, которые сейчас нам кажутся чем-то вполне естественным, могли так и не появиться на свет, если бы не легкая рука королей прошлых веков.

Вещи, которые создали знаменитые короли. Фото: billionnews

Знали ли вы, что маргарин появился благодаря императору Франции Наполеону Третьему? Все началось с того, что он хотел отыскать более бюджетный вариант сливочного масла, чтобы его могли приобрести даже бедные люди. Создать этот продукт вызвался Ипполит Меже-Мурье, которому понадобилось долгих два года, прежде чем цель была достигнута.





А вот консервированная еда в жестяных банках – это идея Наполеона Бонапарта Первого. Потому как военные компании длились довольно долго, и знаменитый полководец решил найти способ длительного хранения еды. Стоит отметить, что это изобретение стало просто революционным, потому как в современном мире тяжело представить, что чего-нибудь подобного могло и не быть, правда?





Создателем парной обуви стал король Георг Четвертый, который правил Англией до последнего дня своей жизни. Сегодня просто невозможно представить себе пару обуви без левого и правого ботинка, а когда-то вся обувь могла одеваться на любую ногу. И она была настолько неудобной, что страшно сжимала ногу и натирала ее до крови. Так что комфорту каждой секунды нашей жизни, когда мы не босиком, мы обязаны Георгу IV.

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