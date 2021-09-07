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Приклеила медицинскую маску скотчем к лицу: как бешеная учительница поиздевалась над учеником

Учительница в начальной школе в Лас-Вегасе приклеила медицинскую маску к лицу четвероклассника с помощью скотча

сегодня, 19:10
Автор:

Хмільовська Інна

Ужасающий инцидент случился в школе в США. Учительница начальных классов приклеила к лицу мальчика медицинскую маску скотчем. Мать ребенка потребовала отставки педагога за унижение и издевательство перед всем классом, поскольку ребенок плакал из-за такой дикости. Об этом сообщили на местном телеканале FOX5.

Приклеила медицинскую маску скотчем к лицу: как бешеная учительница поиздевалась над учеником

Маска от коронавируса, фото с открытых источников

По информации, учительница пришла на замену основного педагога в этот класс. Но вдруг она заметила, что один с парней не надел защитную маску на лицо, когда вышел из класса набрать воды. Учительница не долго думала, взяла моток скотча и при всем классе наклеила маску парю на лицо. Чтоб маска надежно держалась, женщина наклеила две полоски клейкой ленты накрест — вдоль и поперек. Одна из полосок проходила через нос и лоб.

Справедливо школьники начали смеяться до слез, не до смеху только было главному герою. Мать девятилетнего мальчика, считает что данный поступок мог травмировать ее ребенка, поскольку в результате он плакал и чувствовал себя униженным.

Возмущенная мать не выступает против обязательного масочного режима в школах, однако считает такое отношение и издевательство над детьми неприемлемым.

Напоминаем, если ваш ребенок подвергается издевательствам, вы можете помочь ему справиться с ситуацией. Для того, чтобы предотвратить долгосрочные последствия издевательств, очень важно раннее вмешательство. Как помогать детям в таких ситуациях, читайте в нашем материале.

Рекомендуем прочитать как помочь ребенку развить свои навыки в начальной школе.

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Источник: https://www.fox5vegas.com/coronavirus/las-vegas-mother-calls-for-substitute-teacher-s-resignation-after-son-s-mask-allegedly-taped/article_dbe97e68-0d35-11ec-ad76-f38003dc183a.html
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