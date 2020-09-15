Претендент на пост главы НАН Украины: пирамиды построил Бог, а жизнь на Земле появилась за 7 дней

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Дмитрий Симоненко
На пост главы Национальной академии наук Украины, после
смерти Бориса Патона, претендуют 5 человек. Один из них, академик Владислав
Гончарук, считает, что нашей планете сейчас приблизительно 15 тыс лет, жизнь
на Земле зарождалась за 7 дней, а дельфины влияют на людей и подчиняют их,
используя ультразвук. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гранит
науки", пишет "Курс Украины".
Источник: vesti.ua
78-летний Владислав Гончарук возглавляет Институт коллоидной
химии и химии воды. На днях он закончил свой научный труд под названием "Новое
объяснение устройства Вселенной – Солнечной системы – планет – Земли". В
ней Гончарук расшифровал каждый библейский день творения с научной точки
зрения, и пришел к выводу, что Земле 15 тыс. лет. А писал он эту работу по воле
Божьей.
"Я вам могу сказать, кто построил пирамиды. Да-да, я
позавчера об этом узнал. Бог! И сделал он это во время Великого Потопа. Это
было 9-е тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на
девятый день Богу это надоело, и он выгнал Адама с Евой", – заявляет Гончарук.
Также он считает, что конец миру наступит через 900 лет, но
каким образом человечество погибнет - претендент на пост главы НАН не уточняет.
Ранее "Комментарии" писали о том, что чтение книг продлевает
жизнь.
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