Претендент на пост главы НАН Украины: пирамиды построил Бог, а жизнь на Земле появилась за 7 дней

На пост главы Национальной академии наук Украины, после смерти Бориса Патона, претендуют 5 человек. Один из них, академик Владислав Гончарук, считает, что нашей планете сейчас приблизительно 15 тыс лет, жизнь на Земле зарождалась за 7 дней, а дельфины влияют на людей и подчиняют их, используя ультразвук. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гранит науки", пишет "Курс Украины".

Источник: vesti.ua

78-летний Владислав Гончарук возглавляет Институт коллоидной химии и химии воды. На днях он закончил свой научный труд под названием "Новое объяснение устройства Вселенной – Солнечной системы – планет – Земли". В ней Гончарук расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения, и пришел к выводу, что Земле 15 тыс. лет. А писал он эту работу по воле Божьей.

"Я вам могу сказать, кто построил пирамиды. Да-да, я позавчера об этом узнал. Бог! И сделал он это во время Великого Потопа. Это было 9-е тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело, и он выгнал Адама с Евой", – заявляет Гончарук.

Также он считает, что конец миру наступит через 900 лет, но каким образом человечество погибнет - претендент на пост главы НАН не уточняет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что чтение книг продлевает жизнь.

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