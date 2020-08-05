Появились рекомендации МОН для работы школ с 1 сентября: уроки на воздухе и по графику

Новый учебный год будет иметь новые требования: социальная дистанция, защитные средства, контроль за правилами гигиены, преимущественно дистанционное общение родителей и педагогов, а также дистанционное или экстерное обучение для детей с заболеваниями дыхательной и иммунной систем. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины

Так, МОН рекомендует сделать до 1 сентября следующее:

- обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

- оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

- создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

В последнем случае есть детали: рекомендуется открыть несколько входов в здание, увеличить расстояние между партами, использовать разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся, а также пользоваться большими помещениями, проводить занятия на улице в хорошую погоду. Кроме того, МОН советует установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся, можно будет изменять сроки каникул или завершения семестров в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Чтобы уменьшить передвижения учащихся в помещениях, министерство рекомендует закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. К тому же, во время уроков учителя будут выбирать такие виды деятельности, которые бы минимизировали физический контакт.

В начале года учителя выяснят уровень освоения учебного материала, который ученики изучали во время карантина - в зависимости от этого будет принято решение, надо ли изучать что-то повторно.

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