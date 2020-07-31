Учеба без карантина: эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться школы и вузы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется вовремя, 1 сентября, "в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице". С какими проблемами могут столкнуться учебные заведения и как сделать учебный процесс в новых условиях максимально эффективным и безопасным - на эти и многие другие вопросы ответили в нашем эксклюзиве эксперты.

“Важно, чтобы школы не становились очагами заражения”

Абсолютно безопасным обучение никак не сделать, уверен директор Агентства социальных коммуникаций (АСК) Сергей Белашко. Но определенные меры, которые снизят риск заболеваний, принять необходимо.



"Дети не могут не трогать руками друг друга, парты, двери и так далее. И в масках и перчатках они, понятно, не будут ходить, – отмечает эксперт. – Потому очень важно, чтобы школы не становились очагами заражения. Необходимо там, где можно, сделать обучение в две смены, чтобы меньше детей находились в учебном заведении. Дезинфекция – каждый день. Как в Киеве вагоны метро после каждого прогона".



Вопрос в том, отмечает Сергей Белашко, где найти на это всё средства.



"Это ведь – не просто протереть шваброй. Нужны соответствующие распылители, химические вещества. Чтобы это не было – развести на ведро воды 100 грамм антисептика и из пульверизатора для мойки окон побрызгать", – подчеркивает директор АСК.



Он акцентирует внимание и на необходимости защищать от инфекции педагогов.



"Миноборазования должно застраховать от вируса всех работников образования, потому что с началом учебного процесса они попадают в группу риска, – считает Сергей Белашко. – Ведь в школах, особенно в провинции, педколлективы – это люди в возрасте 50+. Для них заражение коронавирусом чревато осложнениями, нехорошими последствиям".



Важно подходить к вопросу системно, уверен эксперт. Проводить информационную работу не только с детьми и педагогами, но и с родителями. Если есть малейшее подозрение на заболевание – тут же проходить соответствующую проверку, принимать необходимые меры.



"Перед началом учебного года Минобразования и МОЗ должны протестировать весь коллектив школ, не только учителей, но и сторожей, уборщиков, охранников, – считает Сергей Белашко. – Дети по одному за парту, дополнительные парты – это профанация. Школьники выйдут в коридор, будут здороваться, обниматься и т.д. Важно, чтобы ресурсы и усилия у нас направили не на какую-то показуху (образцово-показательный класс, где между детьми полтора метра), а приняли меры, которые реально обеспечат безопасность школьников и педагогов".

Школы онлайн

Между тем, упорно ходят слухи, что учебный процесс стартует не везде. И что школьников массово вновь могут перевести на дистанционное обучение. Получение детьми образования регулируется Законом Украины "Об общем среднем образовании", напоминает общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко. Среди прочего, там предусмотрен и процесс получения обучения, и система образования, и то, что образование должно быть безопасным для детей.

"Но в данном случае мы говорим о том, что власть в очередной раз перестраховывается. Фактически сорвав 2019-2020 учебный год, она пытается сорвать и 2020-2021 учебный год тоже, – считает эксперт. – Сложно будет наверстать те пробелы, которые будет еще испытывать на себе это поколение".

Он согласен с тем, что в школах должны быть предусмотрены определенные условия для того, чтобы обезопасить учеников от вируса. Но при этом напоминает, что статистика заболеваемости показывает: действия власти по внедрению тотального карантина и срыва учебного года не дали никаких результатов. И это, уверен эксперт, говорит о том, что необходимо менять саму систему применения этих мер.

"Я считаю, что срыв учебного процесса был и будет нарушением прав детей и их родителей, платящих налоги, в которых заложена и оплата обучения их детей. Ведь бесплатное образование обеспечивается именно за счет наших с вами налогов", – подчеркивает кандидат юридических наук.

Он отмечает, что законом предусмотрено: учебное заведение должно обеспечить безопасные и безвредные условия обучения, режим работы, условия для физического развития и укрепления здоровья, формировать гигиенические навыки и основы здорового образа жизни учащихся.

"Учреждения здравоохранения совместно с органами управления образованием и органами здравоохранения ежегодно обеспечивают бесплатное проведение медицинского осмотра учащихся, мониторинг состояния здоровья, осуществления лечебно-профилактических мероприятий возлагается на руководителей учебных заведений, – говорит Сергей Войченко. – Хочу подчеркнуть, что дети имеют право на образование и лишать их этого ни в коем случае не допустимо!"



Как быть студентам

Отдельная тема – ВУЗы. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что университеты могут сами определять, когда и в какой форме они должны начать образовательный процесс в новом учебном году.

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что учебный год в высших учебных заведениях начнётся вовремя не для всех.

"Так, студенты первого курса бакалавриата и студенты первого курса магистратуры начнут обучение в конце сентября, что связано со сдвигами по времени вступительной кампании, – поясняет профессор. – В отношении начала учебного года ВУЗы получили рекомендации о правилах проведения занятий, которые являются стандартными (маски, температурный скрининг и мытьё рук). Крупные ВУЗы успели подготовиться и к форс-мажорным обстоятельствам, разработав специальные платформы для дистанционного обучения и ознакомив с ними преподавателей".

На практике нужно быть готовым к тому, что до появления вакцины карантин может быть введён в любой момент, подчеркивает Анна Малкина.

"Также на карантин могут быть отправлены целые группы или даже курсы студентов, в которых будут выявлены заболевшие, – отмечает эксперт. – Поэтому как минимум первая половина учебного года может быть хаотичной. Абсолютно во всех учебных заведениях нет аудиторного фонда, способного обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. Поэтому риск заразиться будет достаточно высок".

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