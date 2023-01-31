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Польский язык в Украине могут включить в список предметов ВНО

Правительство рассматривает возможность включения польского языка в перечень учебных предметов

сегодня, 18:02
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине рассматривают возможность включения польского языка в перечень учебных дисциплин ВНО. Об этом сообщают в Минреинтеграции .

Польский язык в Украине могут включить в список предметов ВНО

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что этот вопрос обсудили во время совещания вице-премьер-министра Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования в контексте возможности получения образования украинцами в Польше и поляками в нашей стране.

По мнению Ирины Верещук, шаг станет залогом устойчивого развития и безопасности. По ее словам, образование и язык – это главные инструменты для такого объединения.

"Должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг — изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. Вместе с тем украинская сторона должна разработать стратегию составления экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", — заявила Ирина Верещук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше украинским беженцам начнут выдавать квартиры . Власти Свентокшиского воеводства сообщили, что 1 февраля стартует конкурс среди компаний на реконструкцию, реновацию и модернизацию жилых домов, нуждающихся в ремонте. Заявки на участие можно подавать в течение всего следующего месяца. Согласно официальной информации, после завершения проекта "обновленные" квартиры, со всеми удобствами, мебелью и бытовой техникой, будут предоставлены беженцам из Украины. В конкурсе смогут принять участие благотворительные и другие неправительственные фонды, органы местного самоуправления, учреждения и другие ассоциации. Минимальная сумма софинансирования проекта реконструкции жилья – 100 тысяч злотых.

 



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Источник: https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir
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