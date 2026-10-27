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Подняли еду за 5 секунд и съели? Учёные объяснили, почему это опасно

Даже если поднять еду с пола почти мгновенно, это не гарантирует её безопасность. Эксперты объяснили, от чего зависит риск загрязнения продуктов и почему влажную пищу лучше не есть после падения.

27 октября 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Правило пяти секунд знакомо многим: если еда упала на пол, её якобы можно безопасно съесть, если поднять достаточно быстро. Однако эта привычка не имеет научного обоснования. Бактерии могут попасть на продукт сразу после контакта с поверхностью, а короткое время пребывания на полу не гарантирует защиту от загрязнения.

Подняли еду за 5 секунд и съели? Учёные объяснили, почему это опасно

Бутерброд с ветчиной и сыром на деревянной поверхности. Фото: Pixabay / andreas160578

Влажность имеет значение

По словам Эрин Тейн, директора по операционной деятельности Gillson Sciences, риск зависит от нескольких факторов, в том числе от влажности еды и типа поверхности. Влажные и липкие продукты способны собирать больше загрязнений, чем сухие. Они контактируют с грязью и микроорганизмами и могут удерживать их на своей поверхности.

Важное значение имеет и то, куда именно упала еда. На ковре перенос загрязнений может быть меньше, чем на гладкой поверхности. Однако это не означает, что ковер чистый или что продукт после падения можно считать безопасным.

Бактерии могут быть даже дома

Пол в доме не обязательно намного чище поверхностей в общественных местах. На обуви, одежде и сумках микроорганизмы перемещаются между разными помещениями, а затем оседают на полу. Среди них могут быть бактерии, связанные с кожей и кишечником, а также плесень и дрожжи.

Последствия контакта с такими микроорганизмами зависят от конкретного возбудителя и состояния здоровья человека. Особенно осторожными стоит быть людям с ослабленным иммунитетом. При этом не каждый контакт с бактериями приводит к болезни, но правило пяти секунд не позволяет оценить риск.

Как обезопасить себя

Эксперт советует не есть продукты, которые упали на пол, особенно если они влажные, липкие или имеют мягкую поверхность. Даже быстрое поднятие не делает их чистыми, поскольку загрязнения могут попасть на еду практически сразу.

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Источник: https://www.popsci.com/health/the-5-second-rule-is-scientifically-false/
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