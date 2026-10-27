Підняли їжу за 5 секунд і з'їли? Науковці пояснили, чому це небезпечно

Правило п'яти секунд знайоме багатьом: якщо їжа впала на підлогу, її нібито можна безпечно з'їсти, якщо підняти достатньо швидко. Однак ця звичка не має наукового підґрунтя. Бактерії можуть потрапити на продукт відразу після контакту з поверхнею, а короткий час перебування на підлозі не гарантує захисту від забруднення.

Бутерброд із шинкою та сиром на дерев'яній поверхні. Фото: Pixabay / andreas160578

Вологість має значення

За словами Ерін Тейн, директорки з операційної діяльності Gillson Sciences, ризик залежить від кількох чинників, зокрема від вологості їжі та типу поверхні. Вологі й липкі продукти здатні збирати більше забруднень, ніж сухі. Вони контактують із брудом і мікроорганізмами та можуть утримувати їх на своїй поверхні.

Важливе значення має й те, куди саме впала їжа. На килимі перенесення забруднень може бути меншим, ніж на гладкій поверхні. Проте це не означає, що килим чистий або що продукт після падіння можна вважати безпечним.

Бактерії можуть бути навіть удома

Підлога в оселі не обов'язково набагато чистіша за поверхні в громадських місцях. На взутті, одязі й сумках мікроорганізми переміщуються між різними приміщеннями, а потім осідають на підлозі. Серед них можуть бути бактерії, пов'язані зі шкірою та кишківником, а також пліснява й дріжджі.

Наслідки контакту з такими мікроорганізмами залежать від конкретного збудника та стану здоров'я людини. Особливо обережними варто бути людям з ослабленим імунітетом. Водночас не кожен контакт із бактеріями призводить до хвороби, але правило п'яти секунд не дає змоги оцінити ризик.

Як убезпечити себе

Експертка радить не їсти продукти, які впали на підлогу, особливо якщо вони вологі, липкі або мають м'яку поверхню. Навіть швидке підняття не робить їх чистими, адже забруднення може перейти на їжу майже відразу.

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