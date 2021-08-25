Под землей обнаружили неожиданную находку: в сто раз выше Эвереста

Американские исследователи в дебрях земли нашли два гигантских объекта поразительных размеров. Каждый размером почти как целый континент. Высота непонятных объектов примерно в 100 раз больше, чем самая высокая гора на планете. Об этом информирует Nature Geoscience.



Под землей обнаружили находку в сто раз выше Эвереста, скриншот с видео

Находку специалисты обнаружили на приличной глубине, которая достигает трех тысяч километров. Интересно, что состоят они из материала, который отличается от того, что их окружает. Эдуард Гарнеро отметил, что о происхождении структур исследователи не знают ничего. Благодаря изучению исследователи смогут выяснить то, как образовалась планета и с каких слоев она состоит.

Своей формой объекты похожи на луковицу. В результате их изучения специалисты планируют узнать новую информацию о тектонике плит, а также понять причины, почему случаются регулярные вулканические извержения.



Одну структуру нашли прямо под Тихим океаном. Второй объект — под Атлантическим океаном и частью Африки. Температура внутри структур существенно выше, чем мантийных пород. Также объекты отличаются своим химическим составом. На сегодняшний день это все, что известно о странных структурах.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA рассказала о том, где помимо Земли может существовать жизнь. Специалисты получили косвенные доказательства возможной жизни на одном из крупнейших спутников в нашей Солнечной системе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. Также издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA планирует создать специальное средство для стирки, которым бы смогли пользоваться астронавты на борту Международной космической станции. На данный момент космонавты просто выбрасывают свою одежду за борт. Если специалистам удастся создать такой порошок, то это позволит в будущем экономить на доставках грузов в космос. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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