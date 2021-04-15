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Почему врачи советуют плакать хотя бы раз в неделю

Исследователи из токийского Университета Тохо заявили, что человеку хотя бы раз в неделю нужно хорошенько выплакаться

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Слезы — это реакция организма в ответ на стресс, а он может быть вызван как отрицательными, так и положительными эмоциями. Многие люди стараются не плакать, считая это слабостью, поэтому сдерживают эмоции в себе. Но ученые из токийского Университета Тохо считают это большой ошибкой.

Почему врачи советуют плакать хотя бы раз в неделю

Ученые рассказали, почему плакать полезно (фото из открытых источников)

Исследователи говорят, что все по-разному справляются с грустью, тоской и плохим настроение: одни пью ромашковый чай, другие читают книги и гуляют по парку, третьи — идут на прием к психологу. Но если вы хотите прогнать печаль и грустные мысли нужно просто хорошенько выплакаться. Эксперты отметили, что человеку полезно плакать хотя бы 1 в неделю — для профилактики. Исследования показали, что слезы помогают высвободить эндорфины (гормоны счастья) и в целом плач — хорошая психологическая разрядка для организма.

Кроме того, плач помогает "очистить" не только наши мысли, но и тело. Согласно результатам клинического исследования, слезы, которые вырабатываются при всплеске эмоций, выводят из организма токсические вещества. 

Также слезная жидкость позволяет удалять пыль и мусор из органа зрения, предотвращая обезвоживание различных слизистых оболочек.

Напомним, что ученые подтвердили связь между стрессом и язвой желудка. Оказалось, что стресс является главной причиной развития воспаления и последующего изъязвления слизистой желудка. На стресс первым реагирует желудочно-кишечный тракт.

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Источник: https://7sisters.ru/health-beauty/93603-pochemu-vrachi-sovetuyut-plakat-hotya-byi-raz-v-nedelyu.html
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