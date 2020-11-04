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Почему Ван Гог отрезал себе ухо: ученые установили новую причину

Специалисты детально изучили письма художника, прежде чем сделать выводы

сегодня, 19:13
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты из Университетского медицинского центра Гронингена заявили, что нашли новую причину, почему нидерландский художник Винсент Ван Гог отрезал себе ухо. 

Почему Ван Гог отрезал себе ухо: ученые установили новую причину

Винсент Ван Гог. Фото: marieclaire

Так, специалисты детально изучили письма, который он писал, и это натолкнуло их на новую мысль. Они предполагают, что художник решился на такой смелый шаг, потому что у него была алкогольная абстиненция. Эксперты выяснили, что Ван Гог дважды впадал в состояние бреда, когда хотел отказаться от алкоголя.

Художник страдал от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которые, как предполагает множество ученых, и стали причиной того, что он самостоятельно себя покалечил. Научное исследование показало, что у него не было шизофрении, но врачи живописца неоднократно подтверждали, что у него была скрытая эпилепсия. 

Специалисты резюмировали, что Винсент любил "преуменьшать или даже приукрашивать определенные вещи" в мыслях, которые излагал на бумаге. Именно поэтому они акцентировали внимание на том, что к выводам, которые они сделали, стоит относиться весьма осторожно. Потому как довольно трудно отыскать истинную причину того, почему художник лишил себя одного уха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему "каракули" одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов. Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке. 


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Источник: https://glavcom.ua/scotch/live/britanskie-uchenye-nashli-novuyu-prichinu-otrezannogo-uha-van-goga-715629.html
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