Почему Ван Гог отрезал себе ухо: ученые установили новую причину

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Любовь Блажко
Эксперты из Университетского медицинского центра Гронингена заявили, что нашли новую причину, почему нидерландский художник Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.
Винсент Ван Гог. Фото: marieclaire
Так, специалисты детально изучили письма, который он писал, и это натолкнуло их на новую мысль. Они предполагают, что художник решился на такой смелый шаг, потому что у него была алкогольная абстиненция. Эксперты выяснили, что Ван Гог дважды впадал в состояние бреда, когда хотел отказаться от алкоголя.
Художник страдал от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которые, как предполагает множество ученых, и стали причиной того, что он самостоятельно себя покалечил. Научное исследование показало, что у него не было шизофрении, но врачи живописца неоднократно подтверждали, что у него была скрытая эпилепсия.
Специалисты резюмировали, что Винсент любил "преуменьшать или даже приукрашивать определенные вещи" в мыслях, которые излагал на бумаге. Именно поэтому они акцентировали внимание на том, что к выводам, которые они сделали, стоит относиться весьма осторожно. Потому как довольно трудно отыскать истинную причину того, почему художник лишил себя одного уха.
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