Почему в голове «застревают» песни и что с этим делать

Наверное, каждый хоть раз в жизни испытывал "синдром навязчивой мелодии", когда в голове на протяжение дня или нескольких "крутятся" строчки или звучание одной и той же песни. Порой, это состояние сильно раздражает, особенно женщин, потому что им тяжелее от него избавиться. Недавно ученые нашли способ борьбы с этим синдромом, передает издание Webmd.

Исследователи выяснили, что песни с текстами "заедают" в голове гораздо чаще, чем инструментальная музыка. Но как от нее избавиться? Для этого нужно "переключить" свой мозг на какую-то другую задачу, например, решение кроссворда, логическое упражнение и т.д.

По словам профессора Джеймса Дж. Келлариса, наш мозг воспринимает музыку определенными областями, одна из которых обрабатывает низкие частоты, а вторая — высокие. При этом, когда человек вспоминает мелодию и "воспроизводит" ее в своей голове, активируются те же самые участки мозга. Эти выводы были сделаны с помощью метода электрокортикографии.

В будущем ученые хотят создать прибор, который позволит "выводить" мелодии из мозга напрямую на колонки или наушники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, влияют ли занятия музыкой на интеллект ребенка.

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