Почему обезьяны-носачи имеют большие носы: ученые раскрыли эволюционную загадку

Большие носы обезьян-носачей давно интригуют исследователей. Эти животные, обитающие в мангровых лесах острова Калимантан, известны своим выразительным внешним видом. Недавнее исследование австралийских ученых пролило свет на причины большого носа у обезьян-носачей, которых также называют кахау.

Носач обыкновенный (Nasalis larvatus). Фото из открытых источников

Команда ученых во главе с доктором Кэтрин Балолией из Австралии провела 3D-сканирование 142 черепов носачей и нескольких родственных приматов. Анализ ученых, опубликованный в Scientific Reports, показал, что у самцов значительно большие носовые полости по сравнению с самками. Это свидетельствует о том, что большой нос не просто случайная анатомическая особенность, а важный инструмент социальной коммуникации.

"Мы обнаружили, что самцы имеют гораздо большие носовые полости, чем самки. Эта возможность издавать более громкие и более глубокие крики благодаря более длинной и большей носовой полости помогает самцам обезьян отстаивать свое здоровье и доминирование. Это помогает самцам обезьян привлекать самок и отпугивать других самцов", — объясняет Балолия.

По ее словам, большой нос носачей сигнализирует также о половой зрелости самца, что делает его более привлекательным для самок и обеспечивает лучшие шансы на размножение. Кроме того, нос самцов продолжает расти даже после полового созревания, тогда как у самок его размер остается неизменным. Носовые полости у самцов в среднем на 26% больше, чем у самок.

Густые мангровые леса Калимантана значительно ограничивают визуальный контакт между животными. В таких условиях громкие вопли становятся эффективным средством коммуникации. Самцы обезьян-носачей используют свои резонансные голоса не только для привлечения самок, но и для установления иерархии. Такой механизм коммуникации позволяет носителям избегать прямых физических столкновений. Вместо драки самцы носачей устраивают голосовые поединки, определяя, кто из них сильнее и доминантнее.

Исследователи предполагают, что самки стали считать большие носы привлекательным признаком из-за их роли в коммуникации и сигнализации о здоровье самца.

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