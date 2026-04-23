"Почему не государственном": как отвечают в МОН на травлю в школах из-за языкового вопроса

Полномасштабная война России против Украины смешала украиноязычных и русскоязычных украинцев. В начале войны русскоязычные пытались овладеть украинским, однако со временем дети и молодежь начали возвращаться к русскому.

Языковой вопрос, который в Украине всегда был непростым, особенно обострился в западных областях. Так, например, во Львове горожане жалуются, что город заполонил русский язык. Были даже сообщения, что ученики-ВПЛ вроде бы не могут посещать школу из-за травли, поэтому выбирают дистанционку.

Портал "Комментарии" обратился в Министерство науки и образования Украины, чтобы выяснить ситуацию.

Официально – все стабильно

В Министерстве на официальный запрос портала ответили, что в период 2022 – 2026 годов в МОН не поступало обращений, касающихся травли из-за использования украинского или русского языка в учреждениях общего среднего образования.

По состоянию на 1 апреля 2026 года:

- 320 533 украинских детей находятся за границей и получают образование согласно избранной форме обучения (дистанционной, семейной, экстернатной) или овладевают украиноведческим компонентом в дистанционных классах,

- 241 095 учащихся – внутренне перемещенных лиц, обучающихся в заведениях общего среднего образования в Украине.

Ответ МОН на возможный буллинг в школах

В Министерстве заверили, что уделяют большое внимание вопросу предотвращения и противодействия буллингу, в том числе и травле из-за языкового вопроса, в учебных заведениях.

Отмечают, что соответствующий механизм реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми, а также буллинга (травли) в учебных заведениях всех типов и форм собственности, права и обязанности участников образовательного процесса определен Порядком реагирования на случаи буллинга (травли), утвержденным приказом МОН от 28 декабря 2019 № 1646. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 03 февраля 2020 за № 111/34394.

Те, кто знает о случаях буллинга или стал жертвой травли, может сообщить об этом (открыто или анонимно) через Антибуллинговый раздел АИКОМ в государственной электронной системе управления образованием.

Также, по данным Министерства, в учебных заведениях размещены полезные материалы в рамках борьбы с буллингом. При содействии МОН также созданы образовательные сериалы "Школа без травли. Учителю", "Школа без травли. Родителям", которые, как отметили в Министерстве, призваны дать целостное понимание явления травли и предложить подходы для противодействия буллингу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по данным Центра противодействия дезинформации, доля украинской молодежи, не поддерживающей полный запрет российского контента, выросла с 8% до 18%.



