А вы знали, что переход от бодрствования ко сну называется "гипногогией"? Часто это состояние могут связывать с творчеством, потому что художник Сальвадор Дали даже использовал методику "дремоты с ключами", которая помогала ему получить необходимое вдохновение. Он приглушал свет, садился в удобное кресло, расслаблялся и позволял себе немного подремать. В этот момент он зажимал в своих ладонях связку ключей, которые свисали над полом. И когда дремота переходила в сон, то художник ронял ключи и громкий звук будил его.

Почему лучшие идеи приходят в голову прямо перед сном. Фото: unsplash

Работа подсознания



В современном мире существует не так много научных исследований связи между гипногогией и творчеством. Профессор неврологии и когнитивных наук Барри Гордон поделился, что во время бодрствования человек может отследить только малую часть своих мыслей, потому как большинство мыслей откладывается в нашем подсознании. Но когда он готовится ко сну, то его мозг входит в расслабленное состояние и "блуждает", воспроизводя мысли из подсознания и находя между ними связь.

Правое полушарие

Ученые уверены в том, работа правого полушария мозга, которое отвечает за "творческие" мыслительные процессы, зависит от циркадных ритмов — и повышенную активность оно проявляет именно в ночное время.

Свои идеи нужно записывать

Когда человек засыпает, то новые идеи и мысли, которые посетили его ночью, очень быстро забываются утром. Поэтому важно всегда иметь под рукой чистий лист бумаги или ноутбук, чтобы законспектировать ценную информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, зачем человеку снятся сны и почему они не всегда запоминаются.





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