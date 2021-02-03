Почему еда прилипает к антипригарным сковородкам и как этого избежать

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Кириєнко Анна
Часто, покупая антипригарную сковородку, мы думаем, что навсегда избавились от проблемы пригорания пищи во время жарки. Однако часто реальность не такая радужная как ожидания. Почему к современным качественным сковородкам прилипает пища объяснили чешские физики, сообщает научный журнал Physics of Fluids.
Почему еда пригорает к сковородке и как это предотвратить. Фото: povar.ru
Ученые Института термомеханики заявили, что еда прилипает к сковородкам из-за образования сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла.
Чем больше температура, тем меньше натяжение жидкостей. Соответственно температура уменьшается от центра к краям. Это создает физическое явление — термокапиллярную конвекцию. В результате в центре образуется сухое пятно, а все масло остается по краям.
Ученые рассказали, как избежать этой проблемы и увеличить срок эксплуатации сковородки. Во-первых, масло надо лить равномерно, чтобы оно попало на всю поверхность сковородки. Во-вторых, жарить что-либо нужно на умеренном огне. Так температура по всей плоскости посуды будет более-менее равномерной. Также, чтобы избежать термокапиллярной конвекции, нужно регулярно помешивать пищу.
Если вы планируете приобрести новую сковородку, стоит обратить внимание на дно — оно должно быть толстым.
Физики объясняют, что такое явление наблюдается и в других более глобальных ситуациях. Например, сухие пятна могут образовываться при перегонке нефти или при работе электронных устройств с жидкими носителями.
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