Пир во время чумы: народный депутат о строительстве президентского университета

Народный депутат Николай Скорик раскритиковал решение о реализации проекта "Президентский университет" и выделение средств его на строительство в сумме 70 миллионов гривен. Политик назвал это пиром во время чумы и геноцидом украинского образования. Об этом он написал в Facebook.

Проект «Президентского университета», фото из открытых источников

Нардеп привел пример положения Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, что вынужден сокращать преподавателей. Несмотря на то, что имеет хорошие научные базы и существует более 150 лет, теперь университет закрывает некоторые факультеты и выплачивает своим научным сотрудникам нищенские зарплаты.

В то время, когда заместители губернатора в Одесской области убеждают граждан, что надо сокращать и укрупнять одесские вузы, принято такое решение о создании президентского университета.

"Вспомнил старый анекдот про Вовочку, где он интересуется где логика и смысл. Университет — это не дорогие стены и окна. Университет — это научные школы. Они не создаются за дни. Даже за годы. Нужны десятилетия. Нужно попытаться сохранить то, что есть, а не играть в Нью-Васюки. Президент, как сын преподавателя вуза, по идее, должен об этом знать. Просто геноцид украинского образования. "Астанавитесь", как говорил бывший начальник!", — возмущается Николай Скорик.

Отметим, что сейчас в Министерстве образования и науки готовят концепцию научно-технологического парка при Президентском университете. В планах открыть учебно-лабораторный корпус и апарт-отель для студентов и преподавателей Президентского университета до 2023 года. В 2022 году будут выбирать претендентов на должности в администрации Президентского университета. А в течение осени 2021 должны определить каким же специальностям будут обучать в этом заведении. Объекты корпусов продолжать строить и в 2024-2025 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет Министров утвердил план для запуска Президентского университета.

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