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Пир во время чумы: народный депутат о строительстве президентского университета

Николай Скорик отметил, что университет - это научные школы, которые создаются десятилетиями

сегодня, 20:10
Автор:

Козлова Альбіна

Народный депутат Николай Скорик раскритиковал решение о реализации проекта "Президентский университет" и выделение средств его на строительство в сумме 70 миллионов гривен. Политик назвал это пиром во время чумы и геноцидом украинского образования. Об этом он написал в Facebook.

Пир во время чумы: народный депутат о строительстве президентского университета

Проект «Президентского университета», фото из открытых источников

Нардеп привел пример положения Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, что вынужден сокращать преподавателей. Несмотря на то, что имеет хорошие научные базы и существует более 150 лет, теперь университет закрывает некоторые факультеты и выплачивает своим научным сотрудникам нищенские зарплаты.

В то время, когда заместители губернатора в Одесской области убеждают граждан, что надо сокращать и укрупнять одесские вузы, принято такое решение о создании президентского университета.

"Вспомнил старый анекдот про Вовочку, где он интересуется где логика и смысл. Университет — это не дорогие стены и окна. Университет — это научные школы. Они не создаются за дни. Даже за годы. Нужны десятилетия. Нужно попытаться сохранить то, что есть, а не играть в Нью-Васюки. Президент, как сын преподавателя вуза, по идее, должен об этом знать. Просто геноцид украинского образования. "Астанавитесь", как говорил бывший начальник!", — возмущается Николай Скорик.

Отметим, что сейчас в Министерстве образования и науки готовят концепцию научно-технологического парка при Президентском университете. В планах открыть учебно-лабораторный корпус и апарт-отель для студентов и преподавателей Президентского университета до 2023 года. В 2022 году будут выбирать претендентов на должности в администрации Президентского университета. А в течение осени 2021 должны определить каким же специальностям будут обучать в этом заведении. Объекты корпусов продолжать строить и в 2024-2025 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет Министров утвердил план для запуска Президентского университета.


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Источник: https://www.facebook.com/100004171908001/posts/2041181249364252/
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