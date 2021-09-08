Пир во время чумы: народный депутат о строительстве президентского университета

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Козлова Альбіна
Народный депутат Николай Скорик раскритиковал решение о реализации проекта "Президентский университет" и выделение средств его на строительство в сумме 70 миллионов гривен. Политик назвал это пиром во время чумы и геноцидом украинского образования. Об этом он написал в Facebook.
Проект «Президентского университета», фото из открытых источников
Нардеп привел пример положения Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, что вынужден сокращать преподавателей. Несмотря на то, что имеет хорошие научные базы и существует более 150 лет, теперь университет закрывает некоторые факультеты и выплачивает своим научным сотрудникам нищенские зарплаты.
В то время, когда заместители губернатора в Одесской области убеждают граждан, что надо сокращать и укрупнять одесские вузы, принято такое решение о создании президентского университета.
Отметим, что сейчас в Министерстве образования и науки готовят концепцию научно-технологического парка при Президентском университете. В планах открыть учебно-лабораторный корпус и апарт-отель для студентов и преподавателей Президентского университета до 2023 года. В 2022 году будут выбирать претендентов на должности в администрации Президентского университета. А в течение осени 2021 должны определить каким же специальностям будут обучать в этом заведении. Объекты корпусов продолжать строить и в 2024-2025 годах.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет Министров утвердил план для запуска Президентского университета.
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