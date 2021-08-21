Какие мероприятия проведут для запуска президентского университета

Кабинет Министров утвердил план для запуска президентского университета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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План планируют выполнить до 2025 года.

Уже в этом году Министерство экономики должно представить концепцию научно-технологического парка, который будет функционировать на территории университета.

В 2022 году должна сформироваться администрация президентского университета и подготовка документации.

До января, этого же года, должны сформировать перечень научно-образовательных направлений, подготовить лаборатории и планы их оснащения. А также, разработка условий для привлечения научных специалистов на работу в университете. Проведение мероприятий планируется провести до декабря 2022 года.

Конкурсы на должности научно-педагогических работников университета планируют провести до мая 2023 года.

Завершение первой части строительства, а так же представление первых корпусов и отелей для студентов и преподавателей запланировано на октябрь 2023 год.

В 2024-2025 годы будет продолжаться строительство второй и третьей частей учебно-лабораторных корпусов.

Строительство президентского университета планируют завершить в октябре 2025 года.

Напомним, что цель создания такого университета — это качественное образование, современные технологии, исследования, инновационная деятельность. Также завлечение молодых, но талантливых специалистов. В то же время, это высокий уровень академической подготовки для работы в государственных органах и научных учреждениях.

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