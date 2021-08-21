logo
Русский Українська

BTC/USD

48595.76

ETH/USD

3258.92

LTC/USD

180.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Какие мероприятия проведут для запуска президентского университета
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие мероприятия проведут для запуска президентского университета

Университет планируют представить уже в 2025 году

сегодня, 13:50
Автор:

Татьяна Каптур

Кабинет Министров утвердил план для запуска президентского университета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Какие мероприятия проведут для запуска президентского университета

Министерство образования и науки Украины - фото 24 Канал

План планируют выполнить до 2025 года.

Уже в этом году Министерство экономики должно представить концепцию научно-технологического парка, который будет функционировать на территории университета.

В 2022 году должна сформироваться администрация президентского университета и подготовка документации.

До января, этого же года, должны сформировать перечень научно-образовательных направлений, подготовить лаборатории и планы их оснащения. А также, разработка условий для привлечения научных специалистов на работу в университете. Проведение мероприятий планируется провести до декабря 2022 года.

Конкурсы на должности научно-педагогических работников университета планируют провести до мая 2023 года.

Завершение первой части строительства, а так же представление первых корпусов и отелей для студентов и преподавателей запланировано на октябрь 2023 год.

В 2024-2025 годы будет продолжаться строительство второй и третьей частей учебно-лабораторных корпусов.

Строительство президентского университета планируют завершить в октябре 2025 года.

Напомним, что цель создания такого университета — это качественное образование, современные технологии, исследования, инновационная деятельность. Также завлечение молодых, но талантливых специалистов. В то же время, это высокий уровень академической подготовки для работы в государственных органах и научных учреждениях.

Ранее, "Комментарии" писали о том, почему тысячи молодых учителей придут в школы в этом году.







Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/stvorennya-prezidentskogo-universitetu-zatverdzheno-plan-zahodiv?fbclid=IwAR16N_dmWa07bLZOMVTc-PS8TjVwConawEtDJf57_LTHP9QlneP65NwYLs0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ