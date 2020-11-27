Есть категория людей, которые даже в самом загруженном дне найдут время, чтобы сходить в тренажерный зал или успеть на очередной урок английского. А есть вторая категория людей: они с трудом просыпаются по утрам и любят посмотреть несколько новых серий любимого сериала до поздней ночи. Давайте выясним, все дело в слабой силе воли или же виноваты гены, которые мы получили по наследству?

Передается ли лень по наследству. Фото: unsplash

За выяснение этого сложного вопроса взялись ученые из Миннесоты в США. Так, они наблюдали за близнецами, которые прожили отдельно друг от друга 20 лет. На момент их воссоединения им было 39 лет. Но стоит отметить, что эксперты обнаружили заметную разницу между генетикой и IQ. И это несмотря на то, что у близнецов было довольно много общих черт: оба страдали от мигрени и курили одинаковые сигареты, оба любили математику и ненавидели орфографию.

В общей сложности, исследователи из Миннесоты рассмотрели почти 140 пар близнецов. После чего они заявили, что честность, добросовестность, нейротизм, интеллект и коммуникабельность передаются человеку по наследству (на 40-60 процентов). Тогда как с ленью дела обстоят совсем иначе.

Специалисты уверены в том, что лень (как, например, и ожирение) не зависит от генетики человека. Лень – это адаптация под окружающую среду.

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