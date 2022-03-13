Онлайн-расписание для учащихся: с понедельника в Украине начинается учебный процесс

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С 14 марта стартует всеукраинский проект "Обучение без границ". К проекту привлечены Министерство образования и науки Украины, Министерство культуры и информационной политики, украинские телеканалы ПЛЮСПЛЮС, Пиксель и Общественное, а также платформы онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1 1 video и sweet. tv. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

На этих ресурсах будут транслироваться видеоуроки для школьников 5-11 классов, ежедневно будут транслировать уроки по какой-либо отдельной дисциплине. Обучение для школьников будет дистанционным, родители и дети смогут пользоваться Всеукраинским расписанием . В расписании есть ссылки на материалы различных ресурсов ( Всеукраинская школа онлайн , телеуроки, учебники и т.д.).

К онлайн-расписанию для учащихся всех классов в режиме реального времени получат доступ все. Через кабинет учителя есть возможность дистанционной связи с каждым учеником через мобильное приложение.

В регионах, где недостаточно качественный интернет уроки будут транслироваться на украинском телевидении. Время трансляции будет опубликовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах. Уроки можно будет просматривать на ТВ-платфомах MEGOGO , 1 1 video , Киевстар ТВ .

ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования и науки в ближайшее время запустит онлайн-детский сад НУМО. Для детей будут транслировать развивающие видео. Трансляция будет проходить на платформах Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ, затем на телевидении.

Как сообщал портал, вступительная кампания будет проводиться без ВНО и экзаменов, а с помощью тестирования поступающих. Как это будет происходить рассказал министр.



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