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Она таки существует: самая "живучая" бактерия, которая не боится радиации и космического вакуума

Микроб «Конан» фактически неуязвим к радиации

сегодня, 07:54
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Кравцев Сергей

В мире есть масса живых организмов, которые могут выжить даже в самых необычных условиях. Одним из них является "бактерия Конан" (Deinococcus radiodurans). Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, на что способна эта бактерия.

Она таки существует: самая "живучая" бактерия, которая не боится радиации и космического вакуума

Бактерия Конан. Фото из открытых источников

Отмечается, что этот живой организм не просто может устоять и выжить. Он адаптируется к новым реалиям и процветает в таких условиях, которые умертвили бы почти все известные формы жизни. Он даже способен выдержать гамма-излучения и нахождение в космическом вакууме.

Как отметил биолог, Deinococcus radiodurans без труда справляется с дозами радиации, в несколько тысяч раз превышающие смертельный для человека уровень. "Бактерия Конан" выдерживает дозы, превышающие 15 000 Гр радиации, и выживает с вероятностью 37%.

Кроме того, Deinococcus radiodurans не испугается даже агрессивных химикатов, экстремальный холод, кислоты и высыхания. Трэверс напомнил, что в 2020 году бактерию отправили на Международную космическую станцию. В ходе исследования выяснилось, что она может может выжить в течение трех лет, подвергаясь воздействию жестокого вакуума и радиации космического пространства.

Биолог поделился, что открытие Deinococcus radiodurans учеными не было запланированным. Эта бактерия возникла в результате неудачного эксперимента.

По словам биолога, разгадка живучести "бактерии Конана" кроется в необычном генетическом и биохимическом инструментарии, который был отшлифован в течение эонов эволюционного процесса. В своей основе Deinococcus radiodurans сохраняет множество дублирующих копий своего генома — до 10 на клетку. Когда радиация разрушает его ДНК, эти неповрежденные копии генома действуют как безупречные шаблоны, позволяя быстро и точно восстанавливать поврежденные последовательности.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/scotttravers/2025/03/24/meet-conan-the-bacterium-a-microbe-that-defies-radiation-acid-and-even-martian-extremes/
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