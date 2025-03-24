Ученые изобрели лекарство, которое восстанавливает движение после инсульта

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о появлении первого препарата, который может обеспечить комплексную реабилитацию пациента после инсульта без необходимости в сложной долгосрочной физиотерапии, и назвали это "прорывом".

Инсульт. Фото из открытых источников

Отмечается, что сначала исследователи сузили список претендентов на лекарство до двух соединений. Дальнейшие же исследования показали, что один из этих препаратов — DDL-920 — привел к полному восстановлению контроля над движениями, чего большому количеству пациентов с инсультом обычно не удается достичь. Это действительно стало важным медицинским достижением, ведь до сих пор не было лекарств, которые бы доказали эффективность при реабилитации, поэтому пациентам приходится ограничиваться физиотерапией, чтобы восстановить сигнальные пути мозга и, как следствие, — двигательную функцию.

"Цель состоит в том, чтобы иметь лекарства, которые могли бы принимать пациенты с инсультом и которые создавали бы эффект реабилитации. Реабилитация после инсульта имеет ограниченные фактические последствия, поскольку большинство пациентов не могут поддерживать интенсивность реабилитации, необходимую для восстановления после инсульта", — пояснил ведущий автор исследования Томас Кармайкл.

Он добавил, что восстановление после инсульта не похоже на большинство других областей медицины, где для лечения болезни доступны лекарства, например, в кардиологии, при лечение инфекционных заболеваний или рака.

Используя мышей, Кармайкл с командой впервые идентифицировали участок в мозге, где после инсульта были нарушены нейронные связи. Этот участок был удален от места собственно кровоизлияния в мозг, что означает, что отключенные нейроны были изолированы и не могли восстановить эту связь самостоятельно.

Ученые выяснили, что инсульт прервал связь с нейронными клетками парвальбумина, которые играют важную роль в работе мозга и двигательных функциях человека, а также отвечают за определенный ритм мозга, известный как гамма-колебания, который теряется во время инсульта.

После того, как препарат испытали на мышах, восстановил эти гамма-колебания и, в свою очередь, связь нейронов, что фактически способствовало выздоровлению мозга без тяжелой физической реабилитации.

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