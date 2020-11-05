Он такой маленький: ученые впервые выяснили, как выглядел мозг динозавра

Согласно недавнему исследованию, бразильские исследователи реконструировали первый полный мозг одного из старейших динозавров в мире.

Как выглядел мозг динозавтра

Мозг принадлежит Buriolestes schultzi — хищному динозавру, который ходил по земле в триасовый период, более 230 миллионов лет назад. При весе всего 1,5 грамма он относительно небольшой по размеру, но имеет большое значение в области палеонтологии.

"Наши знания об анатомии первых динозавров (поздний триас, 235–205 млн лет назад) резко расширились за последние годы. Тем не менее, некоторые структуры, такие как нейрокраниум, остаются малоизученными... Данное исследование помогает восполнить этот пробел", — пишут исследователи из Федерального университета Санта-Мария и Университета Сан-Паулу.

Большая часть причин, по которым ученым не удавалось реконструировать мозг динозавров раньше, заключается в том, что редко можно найти черепа с полными "мозговыми оболочками" или защитной костью, окружающей мозг.

Удача улыбнулась Родриго Темпому Мюллеру, палеонтологу из Федерального университета Санта-Мария (UFSM) и соавтору исследования. Согласно пресс-релизу УФСМ, в 2015 году Мюллер раскопал скелет Buriolestes schultzi возрастом 233 миллиона лет — он был в отличном состоянии, и вся черепная коробка сохранилась.

Поскольку мягкие ткани (например, мозг) редко сохраняются в течение длительного периода времени, исследователи реконструировали орган, исследуя полости черепа в мозговой оболочке с помощью метода, называемого томографией.

Исследователи обнаружили, что мозг Buriolestes schultzi по форме напоминал мозг современных крокодилов. Хорошо развитые структуры мозжечка также свидетельствовали о высоком умении выслеживать добычу.

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