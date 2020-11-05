Он такой маленький: ученые впервые выяснили, как выглядел мозг динозавра

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Павел Зинченко
Согласно недавнему исследованию, бразильские исследователи реконструировали первый полный мозг одного из старейших динозавров в мире.
Как выглядел мозг динозавтра
Мозг принадлежит Buriolestes schultzi — хищному динозавру, который ходил по земле в триасовый период, более 230 миллионов лет назад. При весе всего 1,5 грамма он относительно небольшой по размеру, но имеет большое значение в области палеонтологии.
Большая часть причин, по которым ученым не удавалось реконструировать мозг динозавров раньше, заключается в том, что редко можно найти черепа с полными "мозговыми оболочками" или защитной костью, окружающей мозг.
Удача улыбнулась Родриго Темпому Мюллеру, палеонтологу из Федерального университета Санта-Мария (UFSM) и соавтору исследования. Согласно пресс-релизу УФСМ, в 2015 году Мюллер раскопал скелет Buriolestes schultzi возрастом 233 миллиона лет — он был в отличном состоянии, и вся черепная коробка сохранилась.
Поскольку мягкие ткани (например, мозг) редко сохраняются в течение длительного периода времени, исследователи реконструировали орган, исследуя полости черепа в мозговой оболочке с помощью метода, называемого томографией.
Исследователи обнаружили, что мозг Buriolestes schultzi по форме напоминал мозг современных крокодилов. Хорошо развитые структуры мозжечка также свидетельствовали о высоком умении выслеживать добычу.
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