Ученые предупреждают об извержении вулкана в центре Европы

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Диденко Светлана
Ученые обнаружили мощную сейсмическую активность в северной Европе.
Фото: Pinterest
Недавнее
исследование продемонстрировало, что Европа может стать эпицентром извержения
вулкана, который спал около 11 тысяч лет. Область возможной сейсмологической
активности охватывает страны в практически в центре Европы — Бельгию,
Нидерланды, Люксембург и Францию.
Сейсмологические
движения стали неожиданностью для европейских ученых. Они указывают на
вулканическую активность в регионе. Активная зона увеличивается в объемах, что
нетипично для этой части Европы.
Исследователи
на этой территории использовали данные GPS навигаторов, чтобы определить движение земли по вертикали и горизонтали, для
получения полной картины происходящего. В результате мониторинга ученые пришли
к следующему выводу: сейсмические движения оказались куполообразные, что говорит
о готовности к извержению.
По всем параметрам вулкан находится в готовности извергаться. По словам исследователей, в центре Северной Европы "назревает что-то не хорошее".
Напомним, "Комментарии" сообщали, что возле британского острова пингвинам и тюленям угрожает огромный айсберг.
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