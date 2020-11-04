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Ученые предупреждают об извержении вулкана в центре Европы

В Европе зафиксировано сейсмологическою активность в районе вулкана, который извергался в последний раз 11 тысяч лет назад

4 ноября 2020, 22:50
Автор:

Диденко Светлана

Ученые обнаружили мощную сейсмическую активность в северной Европе.

Ученые предупреждают об извержении вулкана в центре Европы

Фото: Pinterest

Недавнее исследование продемонстрировало, что Европа может стать эпицентром извержения вулкана, который спал около 11 тысяч лет. Область возможной сейсмологической активности охватывает страны в практически в центре Европы — Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию.

Сейсмологические движения стали неожиданностью для европейских ученых. Они указывают на вулканическую активность в регионе. Активная зона увеличивается в объемах, что нетипично для этой части Европы.

Исследователи на этой территории использовали данные GPS навигаторов, чтобы определить  движение земли по вертикали и горизонтали, для получения полной картины происходящего. В результате мониторинга ученые пришли к следующему выводу: сейсмические движения оказались куполообразные, что говорит о готовности к извержению.

По всем параметрам вулкан находится в готовности извергаться. По словам исследователей, в центре Северной Европы "назревает что-то не хорошее".

Напомним, "Комментарии" сообщали, что возле британского острова пингвинам и тюленям угрожает огромный айсберг




 


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Источник: https://thetimeshub.in/something-not-very-good-is-brewing-suspicious-seismic-activity-detected-in-northern-europe/9815/
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