Он существует: ученые нашли лучший сигнал для будильника

Специалисты провели масштабное научное исследование, чтобы выяснить, какой именно звук будильника помогает человеку просыпаться быстрее и чувствовать себя лучше.

Ученые нашли лучший сигнал для будильника. Фото: unsplash

Они пригласили поучаствовать 50 добровольцев, которым было предложено пройти специальный опрос. В нем участники отвечали на вопросы о своем состоянии, сонливости, бодрости и других ощущениях, которые появляются сразу после пробуждения.

В ходе эксперимента выяснилось, что человеку гораздо легче просыпаться под мелодичные спокойные звуки, а не под пронзающие и резкие сигналы. Кроме того, громкость, продолжительность и другие параметры сигнала практически никак не влияют на процесс пробуждения. Но эти характеристики имеют существенное значение для самочувствия человека в первые несколько минут после пробуждения.

Участники, у которых на будильнике стояла спокойная мелодия, а не громкие и резкие звуки, намного реже чувствовали утреннюю сонливость.

Такие результаты исследования крайне удивили экспертов, поскольку они предполагали, что классические звуки будильника (которые предлагает наш смартфон) должны максимально быстро и качественно разбудить человека. Однако этот эксперимент продемонстрировал, что мелодичные и спокойные звуки намного лучше для этого подходят. Ученые объясняют это тем, что такие мелодии не нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения.

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