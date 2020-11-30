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Он существует: ученые нашли лучший сигнал для будильника

Результаты проведенного эксперимента удивили даже специалистов

30 ноября 2020, 23:01
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты провели масштабное научное исследование, чтобы выяснить, какой именно звук будильника помогает человеку просыпаться быстрее и чувствовать себя лучше. 

Он существует: ученые нашли лучший сигнал для будильника

Ученые нашли лучший сигнал для будильника. Фото: unsplash

Они пригласили поучаствовать 50 добровольцев, которым было предложено пройти специальный опрос. В нем участники отвечали на вопросы о своем состоянии, сонливости, бодрости и других ощущениях, которые появляются сразу после пробуждения. 

В ходе эксперимента выяснилось, что человеку гораздо легче просыпаться под мелодичные спокойные звуки, а не под пронзающие и резкие сигналы. Кроме того, громкость, продолжительность и другие параметры сигнала  практически никак не влияют на процесс пробуждения. Но эти характеристики имеют существенное значение для самочувствия человека в первые несколько минут после пробуждения. 

Участники, у которых на будильнике стояла спокойная мелодия, а не громкие и резкие звуки, намного реже чувствовали утреннюю сонливость. 

Такие результаты исследования крайне удивили экспертов, поскольку они предполагали, что классические звуки будильника (которые предлагает наш смартфон) должны максимально быстро и качественно разбудить человека. Однако этот эксперимент продемонстрировал, что мелодичные и спокойные звуки намного лучше для этого подходят. Ученые объясняют это тем, что такие мелодии не нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему возникает желание поспать днем. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/545374-uchyonye-nashli-luchshiy-tip-signala-dlya-budilnika/?from=main_1
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