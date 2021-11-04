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«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию

«Олимпиада Гениев» будет проходить в Украине

сегодня, 11:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Соединенные штаты впервые предоставили Украине лицензию на проведение национальной Олимпиады Гениев. Об этом сообщили на странице Малой академии наук Украины в Facebook.

«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию

Контракт уже подписан, фото Сергея Шкарлета

Известно, что директор Малой академии наук Украины Оксен Лесной и его заместитель посетили Вашингтон и подписали контракт. Документ свидетельствует о создании в государстве престижного ежегодного мероприятия — национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).

Genius Olympiad – это не только соревнование между лучшими молодыми учеными, это самый большой международный конкурс, на который участники предоставляют свои научные проекты. Тематика проектов – охрана окружающей среды и экология.

Более 80 стран мира принимают участие в Genius Olympiad, на олимпиаду приезжают школьники всех возрастов со своими достижениями. В Украине назначен глава Genius Olympiad Ukraine, им стал Евгений Кудрявец.

В 2021 году будет внедрена система национальных франшиз для проведения Genius Olympiad других стран. Известно, что этот пилотный проект будет действовать в Мексике, Южной Корее и Кувейте. Сначала учащиеся будут проходить национальный отбор, а затем получат возможность принять участие в международном финале в США.

Украинские МАНовцы на Genius Olympiad с 2017 года получили две золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых наград и 12 специальных призов. В 2020 году украинцы представили наибольшее количество проектов для прохождения международной квалификации.

"Благодаря совместным стараниям, Украина уже в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную Олимпиаду гениев. Уверен, наши креативные школьники покажут высокие результаты", — написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы победили на INOVA 2021 году.

«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию - фото 2
«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию - фото 3


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Источник: https://www.facebook.com/JAS.Ukraine/posts/4421388167909774
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Обсуждения

саня

сегодня, 11:22

ипанутся вот это разводняк) нет лицензии-нет гениев)?

саня

сегодня, 11:20

скоко жидам за лицензию отвалил украинский народ?

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