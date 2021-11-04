«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию

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Козлова Альбіна
Соединенные штаты впервые предоставили Украине лицензию на проведение национальной Олимпиады Гениев. Об этом сообщили на странице Малой академии наук Украины в Facebook.
Контракт уже подписан, фото Сергея Шкарлета
Известно, что директор Малой академии наук Украины Оксен Лесной и его заместитель посетили Вашингтон и подписали контракт. Документ свидетельствует о создании в государстве престижного ежегодного мероприятия — национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).
Genius Olympiad – это не только соревнование между лучшими молодыми учеными, это самый большой международный конкурс, на который участники предоставляют свои научные проекты. Тематика проектов – охрана окружающей среды и экология.
Более 80 стран мира принимают участие в Genius Olympiad, на олимпиаду приезжают школьники всех возрастов со своими достижениями. В Украине назначен глава Genius Olympiad Ukraine, им стал Евгений Кудрявец.
В 2021 году будет внедрена система национальных франшиз для проведения Genius Olympiad других стран. Известно, что этот пилотный проект будет действовать в Мексике, Южной Корее и Кувейте. Сначала учащиеся будут проходить национальный отбор, а затем получат возможность принять участие в международном финале в США.
Украинские МАНовцы на Genius Olympiad с 2017 года получили две золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых наград и 12 специальных призов. В 2020 году украинцы представили наибольшее количество проектов для прохождения международной квалификации.
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы победили на INOVA 2021 году.
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Обсуждения
Новости
саня
сегодня, 11:22
ипанутся вот это разводняк) нет лицензии-нет гениев)?
саня
сегодня, 11:20
скоко жидам за лицензию отвалил украинский народ?