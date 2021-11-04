«Олимпиада Гениев»: Украина стала первой, кто получил от США лицензию

Соединенные штаты впервые предоставили Украине лицензию на проведение национальной Олимпиады Гениев. Об этом сообщили на странице Малой академии наук Украины в Facebook.



Контракт уже подписан, фото Сергея Шкарлета

Известно, что директор Малой академии наук Украины Оксен Лесной и его заместитель посетили Вашингтон и подписали контракт. Документ свидетельствует о создании в государстве престижного ежегодного мероприятия — национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).

Genius Olympiad – это не только соревнование между лучшими молодыми учеными, это самый большой международный конкурс, на который участники предоставляют свои научные проекты. Тематика проектов – охрана окружающей среды и экология.

Более 80 стран мира принимают участие в Genius Olympiad, на олимпиаду приезжают школьники всех возрастов со своими достижениями. В Украине назначен глава Genius Olympiad Ukraine, им стал Евгений Кудрявец.

В 2021 году будет внедрена система национальных франшиз для проведения Genius Olympiad других стран. Известно, что этот пилотный проект будет действовать в Мексике, Южной Корее и Кувейте. Сначала учащиеся будут проходить национальный отбор, а затем получат возможность принять участие в международном финале в США.

Украинские МАНовцы на Genius Olympiad с 2017 года получили две золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых наград и 12 специальных призов. В 2020 году украинцы представили наибольшее количество проектов для прохождения международной квалификации.

"Благодаря совместным стараниям, Украина уже в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную Олимпиаду гениев. Уверен, наши креативные школьники покажут высокие результаты", — написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы победили на INOVA 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!