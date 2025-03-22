Огромный айсберг откололся от Антарктиды: ученые были в шоке от того, что они обнаружили под ним

Учёные работали у побережья Антарктиды, когда это произошел интереснейший инцидент – от ледяного щита откололся гигантский айсберг длиной около 30 километров, открыв участок океана, который не видел солнечного света десятилетиями.

Айсберг откололся от Антарктиды. Фото из открытых источников

Команда, находившаяся на борту исследовательского судна Falkor (too), решила обследовать морское дно в только что обнажившейся зоне. До этого момента ни один человек не изучал эту часть глубокого моря.

"Это один из тех случаев, когда бросаешь всё, чем занимаешься", — рассказала главный научный сотрудник экспедиции Патрисия Эскете.

Отмечается, что изначально ожидания были низкими — учёные не думали, что под такой толстой ледяной покровкой может быть богатая жизнь.

Но то, что команда обнаружила под айсбергом, их удивило: гигантские морские пауки, осьминоги, ледяные рыбы, кораллы и губки, в том числе губка в форме вазы, возраст которой, возможно, достигает нескольких сотен лет. Исследователи считают, что смогут описать десятки новых для науки видов.

"Мы были действительно поражены тем, насколько разнообразной и богатой оказалась экосистема там, внизу", – отметила Эскете.

Важно, что это открытие не только подтверждает, что жизнь способна проникнуть в самые удалённые уголки планеты — даже под дрейфующими ледниками, — но и предоставляет важную научную базу для понимания того, как глубоководные экосистемы могут изменяться на фоне глобального потепления.

Во время экспедиции, продолжавшейся около месяца, исследователи с помощью дистанционно управляемого аппарата снимали видео, делали фотографии и собирали образцы со дна в самых глубоких зонах у берегов Антарктиды.

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