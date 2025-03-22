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Огромный айсберг откололся от Антарктиды: ученые были в шоке от того, что они обнаружили под ним

Учёные не думали, что под такой толстой ледяной покровкой может быть богатая жизнь

сегодня, 14:45
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Кравцев Сергей

Учёные работали у побережья Антарктиды, когда это произошел интереснейший инцидент – от ледяного щита откололся гигантский айсберг длиной около 30 километров, открыв участок океана, который не видел солнечного света десятилетиями.

Огромный айсберг откололся от Антарктиды: ученые были в шоке от того, что они обнаружили под ним

Айсберг откололся от Антарктиды. Фото из открытых источников

Команда, находившаяся на борту исследовательского судна Falkor (too), решила обследовать морское дно в только что обнажившейся зоне. До этого момента ни один человек не изучал эту часть глубокого моря.

"Это один из тех случаев, когда бросаешь всё, чем занимаешься", — рассказала главный научный сотрудник экспедиции Патрисия Эскете.

Отмечается, что изначально ожидания были низкими — учёные не думали, что под такой толстой ледяной покровкой может быть богатая жизнь.

Но то, что команда обнаружила под айсбергом, их удивило: гигантские морские пауки, осьминоги, ледяные рыбы, кораллы и губки, в том числе губка в форме вазы, возраст которой, возможно, достигает нескольких сотен лет. Исследователи считают, что смогут описать десятки новых для науки видов.

"Мы были действительно поражены тем, насколько разнообразной и богатой оказалась экосистема там, внизу", – отметила Эскете.

Важно, что это открытие не только подтверждает, что жизнь способна проникнуть в самые удалённые уголки планеты — даже под дрейфующими ледниками, — но и предоставляет важную научную базу для понимания того, как глубоководные экосистемы могут изменяться на фоне глобального потепления.

Во время экспедиции, продолжавшейся около месяца, исследователи с помощью дистанционно управляемого аппарата снимали видео, делали фотографии и собирали образцы со дна в самых глубоких зонах у берегов Антарктиды.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2025/03/20/huge-iceberg-broke-off-antarctica-what-scientists-found-under-it-startled-them/
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