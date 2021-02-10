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Нудизм как образ жизни: почему полезно оголять свое тело - исследование

Оказалось, что люди, которые публично обнажаются, меняют отношение к себе и своему телу

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно ученые провели исследование, которое показало, что нудизм и частое обнажение положительно влияет на эмоциональное и психологическое состояние человека. Об этом сообщает научное издание Journal of Sex Research.

Нудизм как образ жизни: почему полезно оголять свое тело - исследование

Ученые выяснили чем полезен нудизм. Фото: news-hit.ru

Нудизм — это специфическая философия, которая пропагандирует натуральность, гармонию единения с собой и природой. Нудисты не стесняются своего обнаженного тела.

Ученые провели эксперимент и разделили 27 мужчин и 24 женщины на две группы. Первая группа людей настраивала контакт друг с другом в одежде. Представители второй группы также общались между собой, но при этом были абсолютно голые.

До начала эксперимента был проведен опрос, в котором каждый человек оценивал отношение к себе, к собственному телу и предоставляла информацию о своем психическом и физическом здоровье. Эти же вопросы задали участникам после эксперимента.

Оказалось, что в конце исследования, люди, которые публично обнажились, начали чувствовать себя более уверенно, расслабленно и изменили отношение к своему телу. Мнения людей из группы, которые общались в одежде, не изменились.

Ученые пришли к выводу, что нудизм повышает уверенность и влияет на отношение к своему телу.

Именно поэтому иногда ораторы и преподаватели сценического искусства рекомендуют представлять себя или других людей голыми перед ответственным выступлением.

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Источник: https://www.psychologytoday.com/us/basics/sex
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