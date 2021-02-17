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Новые правила карантина с 22 февраля: как будут работать школы

В Минобразования дали разъяснения

сегодня, 14:01
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине с новой недели, 22 февраля, будет действовать адаптивный карантин. Ряд правил предусмотрен для школ и детских садов. Об этом сообщил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

Новые правила карантина с 22 февраля: как будут работать школы

Фото из открытых источников

Как заявил глава Минобразования, с понедельника устанавливается "желтый" уровень на всей территории Украины. Запрещается посещение учебных заведений только тогда, когда на самоизоляции в результате контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения. Кроме того, под запретом проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников и концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей и посетителей.

Если в регионе будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, то будут работать только детсады, специальные учебные заведения, а в школу ходить ученики 1-4 классов. Остальные школьники вынуждены будут перейти на дистанционное обучение.

В Минобразования добавили, что позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. Поэтому младшие школьники будут ходить в школу в любом случае.

Как сообщалось, в Украине школам рекомендовали закрыться на время морозов. Так, в связи со сложными погодными условиями в Украине школы могут перейти на дистанционную форму обучения. Но рекомендация временная. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки. Как говорится в сообщении, на время похолодания рекомендуется применять дистанционную форму образования. Кроме того, просят провести с учениками разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения и технике безопасности.


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Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/113
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