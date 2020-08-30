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Новинка от Минздрава: Степанов рассказал о смешанной форме обучения с 1 сентября

Максим Степанов сообщил о новых идеях для защиты детей в период нового учебного года

сегодня, 13:18
Автор:

Екатерина Белоброва

Министр здравоохранения Максим Степанов обозначил, что с 1 сентября школьники могут перейти на смешанные условия обучения: дистанционное и стационарное, непосредственно в образовательном учреждении. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" после брифинга главы МОЗ.

Так, по его словам, все зависит от "цвета зоны" в той области, где находится школа.

Новинка от Минздрава: Степанов рассказал о смешанной форме обучения с 1 сентября

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - сообщил Степнов.

Глава Минздрава добавил, что переход на полностью дистанционное обучение возможен лишь в случае нахождения района или города в "красной зоне".

"Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно, когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заключил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут учиться школьники из "красных зон" в Украине.


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