Нейробиологи выяснили, что обучение проходит более эффективно, если писать от руки

Нейробиологам удалось выяснить интересную закономерность: новая информация усваивается более эффективно, если мы записываем ее от руки. В процессе написания в мозге появляются мозговые волны, которые способствуют запоминанию и кодировке информации. Об этом пишет издание vokrugsveta.

Обучение проходит более эффективно, если писать от руки. Фото: pixabay

Стоит отметить, что подобные мозговые волны также возникают в процессе рисования. А вот во время набора текста на ноутбуке или компьютере ничего подобного не происходит.

Одна из авторов этого эксперимента Одри Ван Дер Мер рассказала, что хоть письмо от руки является довольно трудоемким процессом, однако стоит его пройти, чтобы научиться правильно усваивать новую информацию и развить мелкую моторику.

"Если вы используете клавиатуру, вы делаете одно и то же движение для всех букв. При письме требуется контроль за мелкой моторикой", — добавила она.

Несмотря на это, специалисты вовсе не говорят, что необходимо забыть о современных технологиях, и перейти на письмо от руки. Они рекомендуют время от времени практиковать этот навык, чтобы настроить свой мозг на обучение.

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