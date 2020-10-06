kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10707.44

ETH/USD

349.60

LTC/USD

47.37

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Нейробиологи выяснили, что обучение проходит более эффективно, если писать от руки
commentss НОВОСТИ Все новости

Нейробиологи выяснили, что обучение проходит более эффективно, если писать от руки

При письме возникают оптимальные мозговые волны для учебного процесса — они важны для запоминания и кодирования новой информации

сегодня, 19:16
Автор:

Любовь Блажко

Нейробиологам удалось выяснить интересную закономерность: новая информация усваивается более эффективно, если мы записываем ее от руки. В процессе написания в мозге появляются мозговые волны, которые способствуют запоминанию и кодировке информации. Об этом пишет издание vokrugsveta.

Нейробиологи выяснили, что обучение проходит более эффективно, если писать от руки

Обучение проходит более эффективно, если писать от руки. Фото: pixabay

Стоит отметить, что подобные мозговые волны также возникают в процессе рисования. А вот во время набора текста на ноутбуке или компьютере ничего подобного не происходит. 

Одна из авторов этого эксперимента Одри Ван Дер Мер рассказала, что хоть письмо от руки является довольно трудоемким процессом, однако стоит его пройти, чтобы научиться правильно усваивать новую информацию и развить мелкую моторику.

"Если вы используете клавиатуру, вы делаете одно и то же движение для всех букв. При письме требуется контроль за мелкой моторикой", — добавила она. 

Несмотря на это, специалисты вовсе не говорят, что необходимо забыть о современных технологиях, и перейти на письмо от руки. Они рекомендуют время от времени практиковать этот навык, чтобы настроить свой мозг на обучение. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости