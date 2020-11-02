Невероятно: телескоп Хаббл сделал уникальный снимок Петли Лебедя

С помощью космического телескопа Хаббл удалось сделать просто невероятную фотографию: объект, на котором можно разглядеть часть ударной волны. А если говорить научным языком, то на снимке изображена Петля Лебедя – это остаток сверхновой, которая находится на расстоянии более 1400 световых лет от Земли.

Телескоп Хаббл сделал уникальный снимок. Фото: unsplash

Специалисты рассказывают, что она появилась из-за огромного взрыва, который случился в космосе еще 10-20 тысяч лет тому назад. Также известно, что этот космический объект находится в созвездии Лебедя.

На фотографии ниже можно детально рассмотреть Петлю Лебедя. На ней изображена только часть ударной волны, которая появилась в результате взрыва, как сообщалось ранее. Эксперты добавляют, что сейчас расстояние от объекта составляет около 1440 световых лет.





На данном этапе волна и дальше продолжает расти – около 350 километров в секунду. Выброшенное вещество и межзвездное вещество с низкой плотностью, унесенного ударной волной, вместе формируют характерную вуаль-подобную структуру, в результате которой она и приобрела ту форму, которую мы смогли увидеть.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества. Как оказалось, динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!