Несколько ударов подряд: Землю накроют магнитные бури

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Светлана Шкурупий
Последний
месяц 2021 года не обойдется без магнитных бурь, которые накроют Землю серией
ударов средней и сильной интенсивности.
Магнитные бури в декабре 2021 (фото из открытых источников)
Первую
магнитную бурю стоит ожидать сегодня, 13 декабря. Она будет средней силы,
поэтому ухудшение самочувствия у метеозависимых людей должно быть
незначительным. Следующий геомагнитный "удар" ожидается в эту пятницу, 17
декабря. Магнитная буря будет 5-го уровня (G1), поэтому может спровоцировать
головную боль, раздражительность и сонливость у некоторых людей. Она затянется
на все выходные и пойдет на спад только в воскресенье, 19 декабря.
Как
известно, появление магнитных бурь на Земле провоцируют вспышки на Солнце. И в
первую очередь, они могут влиять на метеозависимых и пожилых людей, а также на
тех, у кого есть хронические заболевания. Но при магнитных колебаниях сильной
интенсивности ухудшение самочувствия могут ощутить и здоровые люди.
Защититься
от ударов можно с помощью правильного образа жизни. Постарайтесь высыпаться,
делать зарядку, больше бывать на свежем воздухе. А также нужно оградить себя от
стрессов, отказаться от алкоголя и острой/жирной пищи на этот период. Вечером
можно принять расслабляющую ванну, почитать книгу и послушать легкую музыку –
это поможет быстрее уснуть.
Напомним,
что американское Национальное
управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало магнитное поле галактики (NASA).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали на фотографии самую яркую звезду на нашем небе — Сириус. Ее
можно наблюдать из любого региона нашей планеты, за исключением самых северных
ее областей.
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