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Несколько ударов подряд: Землю накроют магнитные бури

На этой неделе Землю накроет несколько магнитных бурь: когда стоит ожидать ударов и как защититься

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Последний месяц 2021 года не обойдется без магнитных бурь, которые накроют Землю серией ударов средней и сильной интенсивности.

Несколько ударов подряд: Землю накроют магнитные бури

Магнитные бури в декабре 2021 (фото из открытых источников)

Первую магнитную бурю стоит ожидать сегодня, 13 декабря. Она будет средней силы, поэтому ухудшение самочувствия у метеозависимых людей должно быть незначительным. Следующий геомагнитный "удар" ожидается в эту пятницу, 17 декабря. Магнитная буря будет 5-го уровня (G1), поэтому может спровоцировать головную боль, раздражительность и сонливость у некоторых людей. Она затянется на все выходные и пойдет на спад только в воскресенье, 19 декабря.

Как известно, появление магнитных бурь на Земле провоцируют вспышки на Солнце. И в первую очередь, они могут влиять на метеозависимых и пожилых людей, а также на тех, у кого есть хронические заболевания. Но при магнитных колебаниях сильной интенсивности ухудшение самочувствия могут ощутить и здоровые люди.

Защититься от ударов можно с помощью правильного образа жизни. Постарайтесь высыпаться, делать зарядку, больше бывать на свежем воздухе. А также нужно оградить себя от стрессов, отказаться от алкоголя и острой/жирной пищи на этот период. Вечером можно принять расслабляющую ванну, почитать книгу и послушать легкую музыку – это поможет быстрее уснуть.

Напомним, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало магнитное поле галактики (NASA).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали на фотографии самую яркую звезду на нашем небе — Сириус. Ее можно наблюдать из любого региона нашей планеты, за исключением самых северных ее областей.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/neskolko-udarov-podryad-blizhayshuyu-nedelyu-1638975701.html
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