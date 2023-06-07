logo

BTC/USD

26522.36

ETH/USD

1850.41

LTC/USD

88.88

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Не только Homo sapiens: ученые нашли первый вид, хоронивший своих родственников
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Homo sapiens: ученые нашли первый вид, хоронивший своих родственников

Ученые описывают новое открытие как "впечатляющее" и "шокирующее" и добавляют, что оно стирает идею исключительности человека.

сегодня, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Не только Homo sapiens: ученые нашли первый вид, хоронивший своих родственников

Homo naledi. Фото из открытых источников

Согласно новому открытию Homo naledi имел мозг на треть меньше, чем Homo sapiens, несмотря на это новое открытие свидетельствует о высоком интеллекте этих гоминидов, ведь они проводили погребальные процессы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ABC News.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вид Homo naledi был обнаружен в условной Колыбели Человечества в пещерной системе под названием "Восходящая звезда" (Rising Star) в 2013 году. Руки и ноги существа оказались похожими на человеческие, однако мозг был на треть меньше чем у Homo sapiens.

Утверждение, что больший мозг делает организм более умным, частично опровергнут из-за новой находки ученых. Исследователи обнаружили в пещере "Восходящая заря" могилы, которые сделал Homo naledi, живший здесь в период 335-236 тыс. лет назад. Таким образом это первый бесчеловечный вид в истории, занимавшийся погребением.

Исследователи начали предполагать, что Homo naledi мог хоронить мертвых в 2018 году, а в июле эти предположения подтвердились, ведь ученые обнаружили погребенные скелетные останки в пещере, а над ними были разные отметки. По словам палеоантрополога и исследователя пещеры Ли Бергера, среди символов были треугольники, квадраты и знаки похожие на хештег.

По словам Бергера открытие было "впечатляющим" и "шокирующим", а также стирающим идею исключительности человека. Homo naledi имел мозг размером с шимпанзе, однако практиковал ритуальные погребения и поведение, которое раньше приписывали только человеку.

На основе найденных костей учёные выяснили, что Homo naledi имел огонь, а также потреблял животных. Бергер добавил, что до этого открытия они ничего не знали о поведении вида. А теперь предполагают, что Homo naledi мог даже класть артефакты в могилы умерших.

"Вдруг мы перешли от просто замечательного урока анатомии вида к целой культуре. Это был чрезвычайный научный момент, который приведет к науке, исследованиям и новым открытиям в течение следующих десятилетий", — сказал Бергер.

Пока непонятно существовало ли какое-либо взаимодействие между Homo naledi и Homo sapiens, которые существовали одновременно около 250 тыс. лет назад. Исследователи продолжают изучать молекулярную биологию останков и проверяют их на сходство с Homo sapiens. Также неизвестно, как вымер этот недавно открытый вид гоминид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые подсоединили мозг обезьяны к компьютеру.

Также "Комментарии" писали об ученых, использующих искусственный интеллект для расшифровки аккадской клинописи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/US/homo-naledi-brain-size-humans-displayed-intelligence-new/story?id=99838407
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!