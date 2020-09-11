История нашей планеты насчитывает немало столкновений с большими астероидами. Например, когда случилась известная катастрофа больше 66 миллионов лет назад, которая привела к исчезновению динозавров. О том, какие метеориты являются самыми загадочными, пишет издание changeua.

Названо четыре самых загадочных метеорита в истории Земли. Фото: unsplash.

Астероид под названием Вредефорт, который расположенный в Южной Африке, считается самым большим метеоритным кратером в истории. Его диаметр - 250-300 километров. Страшно даже представить, каким сильным был этот взрыв, оставивший самый большой кратер на Земле. С момента столкновения прошло очень много лет, но ученым относительно недавно удалось установить детали этой древней катастрофы.

Кратер Маникуаган, который находится в в Квебеке, сохранился гораздо лучше, чем первый. Причиной его появления стало падение небесного тела диаметром приблизительно 5 километров. Сам же Маникуаган – 85 километров. Известно, что столкновение произошло более 215-ти миллионов лет тому назад.

Тунгусский метеорит в научном мире является одним из самых загадочных. Эксперты относят его к новейшей истории метеоритов. Его загадочность проявилась в том, что он не оставил после себя кратер, а только скошенные леса. Этот факт не дает покоя большинству научных деятелей, потому что такое столкновение случилось впервые. Также есть предположения, что это вовсе был не метеорит, а что-то иное.

Метеорит под названием Гоба считается самым крупным – вес 66 тонн. Его нашли еще в доисторические времена, около 80 тысяч лет назад. В 1920 году ученые обнаружили в Намибии огромный фрагмент железа природного происхождения, который является самым большим на планете.





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