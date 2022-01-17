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Названа максимальная продолжительность жизни человека

Ученые из Монреальского университета установили максимальный предел продолжительности жизни человека

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Количество долгожителей в мире к концу XXI века увеличится. Таким мнением поделился математик Лео Бельзиля, передает издание Daily Mail.

Названа максимальная продолжительность жизни человека

Сколько может прожить человек (фото из открытых источников)

Исследователь отметил, что люди смогут доживать до 130 лет, а максимальная продолжительность жизни составит 180 лет. Но для ее сохранения людям в таком возрасте нужно будет прилагать усилия, в частности, они могут нуждаться в протезировании и трансплантации органов.

К 2100 году, по словам ученого, будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни. Его установила француженка Жанна Кальман — она единственный человек на планете, чей документально подтвержденный возраст на момент смерти превышает 120 лет.

К слову, сейчас в мире известно только о 12 людях, чей возраст на данный момент составляет больше 110 лет.

Кандидат математических наук рассказал, что увеличение продолжительности человеческой жизни может вызвать негативные последствия, в частности возрастут расходы на медицину и начнут распространяться болезни, характерные для старческого возраста. Количество пенсионеров увеличиться, а вот процент налогоплательщиков, которые будут их содержать, сократится.

А вот ученые из Тилбургского университета (Нидерланды), которые также провели исследование максимально возможной продолжительности жизни человека, утверждают, что этот предел не превышает 114-115 лет.

Напомним, исследователи выяснили, что регулярное употребление оливкового масла может снизить риск заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы увеличить продолжительность жизни, стоит добавить к чаю один ингредиент. Какой именно? 

Читайте также, какой рацион поможет увеличить продолжительность жизни.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/index.html
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