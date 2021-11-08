Найдена рыба, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день

Подводный мир Тихого океана самый богатый и разнообразный, недавно в его северо-восточной части морские биологи обнаружили рыбу, которая за день может терять и сразу отращивать около 20 зубов.

Зубастый терпуг (фото из открытых источников)

Этого океанского жителя называют зубастый терпуг и у него во рту находится 500 крупных и мелких иглоподобных зубов, которые делают рыбу опасным охотником. Ученые долго пытались понять, ка на протяжение 20-25 лет своей жизни терпуг сохраняет свои зубы острыми. И чтобы это выяснить, команда исследователей наблюдала за несколькими особями в течение 10 дней. Рыбы жили в морском аквариуме, в воду которого был добавлен красный краситель, окрашивающий их зубы. Потом терпугов переместили на 10 дней в обычную воду, а после на 10 дней — в воду с зеленым красителем. Затем их осмотрели. Зубы, сохранившиеся с начала эксперимента, должны были быть красновато-зеленоватыми, а новые — просто зелеными.

Ученые за период исследования собрали около 10 тысяч зубов. Оказалось, что рыбы теряют 3% зубов (около 20 штук) каждый день и на их месте буквально сразу начинают расти новые. Активнее всего этот процесс происходит в глоточных челюстях, которые рыбы используют для пережевывания пищи и перемещения ее из пасти в желудок.

К слову, зубастый терпуг — ценная промысловая рыба, по качеству мяса не уступающая лососям и палтусу.

Напомним, в США рыбаки поймали необычную рыбу и были шокированы её особенностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на одном из пляжей побережья Орегона, штата на северо-западе США, отдыхающие увидели необычную рыбу. Ее размеры впечатлили даже опытных специалистов.

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