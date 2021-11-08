Найдена рыба, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день

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Светлана Шкурупий
Подводный
мир Тихого океана самый богатый и разнообразный, недавно в его северо-восточной
части морские биологи обнаружили рыбу, которая за день может терять и сразу
отращивать около 20 зубов.
Зубастый терпуг (фото из открытых источников)
Этого
океанского жителя называют зубастый терпуг и у него во рту находится 500
крупных и мелких иглоподобных зубов, которые делают рыбу опасным охотником. Ученые долго пытались понять, ка на протяжение
20-25 лет своей жизни терпуг сохраняет свои зубы острыми. И чтобы это выяснить,
команда исследователей наблюдала за несколькими особями в течение 10 дней. Рыбы
жили в морском аквариуме, в воду которого был добавлен красный краситель, окрашивающий их зубы. Потом терпугов переместили на 10 дней в обычную
воду, а после на 10 дней — в воду с зеленым красителем. Затем их осмотрели.
Зубы, сохранившиеся с начала эксперимента, должны были быть
красновато-зеленоватыми, а новые — просто зелеными.
Ученые
за период исследования собрали около 10 тысяч зубов. Оказалось, что рыбы теряют
3% зубов (около 20 штук) каждый день и на их месте буквально сразу начинают
расти новые. Активнее всего этот процесс происходит в глоточных челюстях,
которые рыбы используют для пережевывания пищи и перемещения ее из пасти в
желудок.
К
слову, зубастый терпуг — ценная промысловая рыба, по качеству мяса не
уступающая лососям и палтусу.
Напомним,
в США рыбаки поймали необычную рыбу и были шокированы её особенностью.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что на одном из пляжей побережья Орегона, штата
на северо-западе США, отдыхающие увидели необычную рыбу. Ее размеры впечатлили
даже опытных специалистов.
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