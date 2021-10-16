NASA запустила первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера

Космическое агентство NASA запустило космический зонд Lucy, созданный для изучения астероидов Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба NASA. В субботу, 16 октября, NASA осуществило успешный запуск американского космического зонда Lucy для изучения так называемых троянских астероидов Юпитера. Они крутятся вокруг Солнца на орбите рядом с этой планетой. Исследование должно помочь лучше понять происхождение Солнечной системы.

NASA (фото из открытых источников)





Космический зонд весом 1,5 тонны запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки на космодроме во Флориде.



Lucy будет изучать две большие группы Троянских астероидов. Это позволят раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, поскольку астероиды являются окаменелостями первозданного материала, из которого создавалась Солнечная система. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам, чтобы изучить геологию, химию и физику тел Солнечной системы. Первый пролет аппарата мимо Троянских астероидов ожидается 20 апреля 2025 года, а последний — в 2033 году. Миссия продлится 12 лет. За это время зонд преодолеет расстояние в 6,3 миллиарда километров.





Ранее "Комментарии" сообщали, что в ближайшие часы из базы NASA вылетит космический корабль для исследования камней в Солнечной системе. Об этом сообщает BBC. Зонд "Люси" отправится на орбиту Юпитера, чтобы изучить две группы астероидов, которые расположены спереди и сзади газового гиганта. Ученые утверждают, что каменные объекты являются остатками от образования планет. Таким образом, ученым удастся больше узнать о ранней эволюции Солнечной системы. Ракета "Атлас-V" с зондом вылетит из космической станции Кейп-Канаверал во Флориде.





"Троянские астероиды ведут или следуют за Юпитером в его орбите примерно на 60 градусов. Они содержатся там под гравитационным воздействием Юпитера и Солнца. И если вы положите туда объект в начале истории Солнечной системы, он будет стабильным навсегда. Следовательно, эти вещи на самом деле являются окаменелостью из того, с чего образовались планеты", — сказал Хэл Левисон, главный исследователь "Люси" из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в Боулдере.

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