Миссия NASA будет искать окаменелости в Солнечной системе

В ближайшие часы из базы NASA вылетит космический корабль для исследования камней в Солнечной системе. Об этом сообщает BBC.

Зонд "Люси", фото: BBC

Зонд "Люси" отправится на орбиту Юпитера, чтобы изучить две группы астероидов, которые бегут роями спереди и сзади газового гиганта. Ученые утверждают, каменные объекты являются остатками от образования планет. Таким образом, ученым удастся больше узнать о ранней эволюции Солнечной системы. Ракета "Атлас-V" с зондом вылетит с космической станции Кейп-Канаверал во Флориде.

"Троянские астероиды ведут или следуют за Юпитером в его орбите примерно на 60 градусов. Они содержатся там под гравитационным воздействием Юпитера и Солнца. И если вы положите туда объект в начале истории Солнечной системы, он будет стабильным навсегда. Следовательно, эти вещи на самом деле являются окаменелостью из того, с чего образовались планеты", — сказал Хэл Левисон, главный исследователь "Люси" из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в Боулдере.

"Люси" использует свои инструменты для изучения объектов размера камня, детализируя их форму, структуру, особенности поверхности, состав и температуру. Если трояны изготовлены из тех же материалов, что и спутники Юпитера, это означало бы, что они образовались на таком же расстоянии от Солнца, как и газовый гигант. В ученых есть теория, что в начале образования Солнечной системы некоторые объекты гравитационно выбрасывались.

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