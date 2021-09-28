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NASA выпустила на орбиту один из самых мощных спутников для осмотра Земли

Спутник вылетел в пространство на ракете "Атлас" с базы Ванденберг

сегодня, 10:57
Автор:

Антон Рудак

На орбиту из Калифорнии вышел один из самых мощных спутников "Landsat-9". Об этом сообщает BBC.

NASA выпустила на орбиту один из самых мощных спутников для осмотра Земли

Спутник "Landsat-9", фото ULA

"Landsat-9" является продолжением серии спутников, наблюдающих за землей уже на протяжении 50 лет. Спутник вылетел в пространство на ракете "Атлас" с базы Ванденберг.

Это уже девятый космический корабль из серии "Landsat", который готов взять на себя ответственность за сохранение наследства, говорят в NASA. "Landsat" за свою историю уже посчитал рост мегаполисов, распространение сельского хозяйства и изменения контуров леса, пустынь и ледников. Также спутник использовали для мониторинга поведения различных животных с орбиты — от антилоп гну до дятлов и моржей.

"Мы собрали удивительную историю того, как планета изменилась за последние полвека. Например, мы можем увидеть природные нарушения, происходящие (такие как) пожары, ураганы и вспышки насекомых, а затем длительное восстановление экосистем, которое происходит в течение десятилетий после этого. И мы можем конкретно посмотреть на климат и влияние климатических изменений на экосистемы. Мы воспроизвели на карте районы с увеличенным растительным покровом в высоких широтах из-за потепления климата. Мы также видели, что зоны растительности уменьшаются в связи с ограничением воды "полузасушливых сред", — пояснил доктор Джефф Масеко, научный сотрудник проекта NASA Landsat-9.

"Landsat-9" позволит ученым своевременно выявлять проблемы. Данные со спутника будут бесплатными и отрытыми. Получить доступ может любой пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вертолет NASA осуществит новый полет над поверхностью Марса. Специалисты рассказали, что разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными. Будущий перелет будет проще по сравнению с другими разведывательными миссиями, которые аппарат осуществлял для помощи шестиколесных роверов Perseverance.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-58683181
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