NASA выпустила на орбиту один из самых мощных спутников для осмотра Земли

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Антон Рудак
На орбиту из Калифорнии вышел один из самых мощных спутников "Landsat-9". Об этом сообщает BBC.
Спутник "Landsat-9", фото ULA
"Landsat-9" является продолжением серии спутников, наблюдающих за землей уже на протяжении 50 лет. Спутник вылетел в пространство на ракете "Атлас" с базы Ванденберг.
Это уже девятый космический корабль из серии "Landsat", который готов взять на себя ответственность за сохранение наследства, говорят в NASA. "Landsat" за свою историю уже посчитал рост мегаполисов, распространение сельского хозяйства и изменения контуров леса, пустынь и ледников. Также спутник использовали для мониторинга поведения различных животных с орбиты — от антилоп гну до дятлов и моржей.
"Landsat-9" позволит ученым своевременно выявлять проблемы. Данные со спутника будут бесплатными и отрытыми. Получить доступ может любой пользователь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вертолет NASA осуществит новый полет над поверхностью Марса. Специалисты рассказали, что разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными. Будущий перелет будет проще по сравнению с другими разведывательными миссиями, которые аппарат осуществлял для помощи шестиколесных роверов Perseverance.
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