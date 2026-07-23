NASA показало фото летающей тарелки, которая разбилась в пустыне США



















NASA обнародовало архивное фото необычного объекта, который многие могли бы принять за "летающую тарелку". На самом же деле на снимке оказалась капсула миссии Genesis, которая в 2004 году совершила аварийную посадку в пустыне штата Юта по возвращении из космоса.

Летающая тарелка аппарата Genesis испытала аварийную посадку в пустыне Юта. Фото: NASA

Космический аппарат Genesis был запущен 8 августа 2001 года. Его главной задачей было собрать образцы солнечного ветра – это потоки заряженных частиц, которые непрерывно излучает Солнце. Более двух лет аппарат выполнял свою миссию, после чего отправил капсулу с образцами обратно на Землю.

"Летающая тарелка из космоса совершила аварийную посадку в пустыне Юты после того, как ее отследили радаром и преследовали вертолеты. Год был 2004-й, и никакие пришельцы из космоса не были привлечены. Эта тарелка, изображенная здесь, являлась капсулой возвращения образцов миссии Genesis", — говорится в сообщении NASA.

Как оказалось, из-за технической неисправности не раскрылся парашют капсулы Genesis, который должен был снизить скорость спуска. В результате летающая тарелка врезалась в землю на скорости более 300 км/ч, потерпев значительные повреждения.

Несмотря на жесткое приземление, ученым удалось спасти значительную часть собранных материалов. Именно анализ этих образцов позволил получить новые данные о химическом составе Солнца и лучше понять процессы, происходившие при формировании Солнечной системы более 4,5 млрд. лет назад.

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